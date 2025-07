Entidades apontam “falhas técnicas” e pedem suspensão do CAR 2.0

Representantes de produtores rurais em Mato Grosso solicitaram oficialmente ao governo estadual a paralisação do sistema digital do Cadastro Ambiental Rural, conhecido como CAR 2.0. Segundo as entidades, a ferramenta tem apresentado inconsistências que comprometem a validação correta de propriedades e geram prejuízos aos agricultores e pecuaristas.

O pedido foi protocolado pelo Fórum Agro MT, que reúne as principais federações e associações ligadas ao agronegócio mato-grossense. No documento, os signatários apontam problemas na análise de imóveis com até quatro módulos fiscais, que pela legislação atual estão dispensados de recuperação de Reserva Legal, mas que, segundo os produtores, têm sido indevidamente enquadrados. Outro ponto questionado é a divergência nos dados sobre áreas de Uso Consolidado, que afetam diretamente a segurança jurídica das propriedades.

As entidades defendem que o novo sistema só entre em operação plena quando demonstrar confiabilidade e funcionamento completo. Até lá, solicitam o retorno do processo anterior de validação, que, embora mais lento, era considerado mais estável. Em reuniões anteriores com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, o Fórum já havia alertado para riscos operacionais e solicitado ajustes antes do lançamento oficial da nova versão.

Fonte: Pensar Agro