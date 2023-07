Entidade da Barra do Jucu apresenta trabalho social

Sediada na Barra do Jucu, em Vila Velha, a Associação Beneficente da Criança e do Adolescente (Abeca) atende atualmente a 60 crianças em situação de vulnerabilidade social da comunidade. Mas o objetivo é ampliar o serviço até chegar a 150 atendidos, conforme explicou a presidente da instituição, Fernanda Rangel, à Comissão de Assistência Social da Assembleia Legislativa (Ales), em reunião realizada nesta segunda-feira (3).

A associação oferece oficinas de congo, canto, capoeira, artesanato, balé e artes marciais, além de fazer um trabalho de acompanhamento social e psicológico com as crianças e as famílias. As oficinas funcionam nas segundas, quartas e sextas, durante o contraturno escolar das crianças, disponibilizando também a refeição nesses horários.

A gestora explicou que a maior dificuldade é conseguir apoio para conseguir manter e até mesmo para ampliar a oferta de serviço da instituição. “A gente tenta fazer a diferença na vida dessas crianças, mas a gente precisa de um pouco mais de apoio. Ainda é muito pouco perto de tudo que a gente presencia lá na região, da pobreza e de toda situação que a gente conhece bem de perto”, afirmou.

A equipe da Abeca conta com coordenadores, assistente social, orientador social, oficineiros, cozinheira, auxiliar de serviços gerais e estagiários. As crianças chegam até a associação por meio de procura espontânea por parte da família e também por encaminhamento da rede socioassistencial e escolas da região.

Os trabalhos foram conduzidos pela presidente do colegiado, deputada Raquel Lessa (PP). A deputada elogiou a iniciativa e falou da importância de preencher o contraturno das crianças com atividades.

“A gente fica feliz em ver um trabalho tão bonito como esse sendo desenvolvido com crianças e adolescentes. É importante esse trabalho no contraturno, se essas crianças não tivessem o acesso a esse serviço elas poderiam se desviar para outros caminhos”, opinou Raquel.

Integrante efetiva do colegiado, a deputada Camila Valadão (Psol) reforçou a fala da presidente. “O contraturno é sempre um desafio, porque a gente tem muitas famílias, muitas mães e pais que trabalham o dia inteiro e acabam muitas vezes não tendo condições objetivas mesmo de inserir os seus filhos em outros tipos de atividades para além da escola pública”, ressaltou.

“A gente sabe que é através dos projetos sociais que a gente tem a possibilidade de gerar oportunidades de desenvolver capacidades em crianças e adolescentes, principalmente nas regiões mais periféricas”, concluiu a parlamentar.

Fonte: POLÍTICA ES