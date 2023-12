Foto: Reprodução Entenda qual a diferença entre bloquear e restringir no Instagram

Não sabia que existe outra forma de impedir que certas pessoas tenham acesso à sua conta no Instagram ? Descubra então quais são as diferenças entre bloquear e restringir no Instagram para aprimorar o controle sobre sua interação na plataforma. Ao compreender as distinções entre essas duas ações, você poderá tomar decisões mais informadas sobre como gerenciar sua privacidade e interações sociais.

Vamos eluciar los recursos de bloqueio e restrição, oferecendo insights valiosos sobre como cada um pode influenciar sua experiência no Instagram. Fique por dentro das opções disponíveis e saiba como utilizá-las de maneira eficaz para personalizar sua presença na rede social.

Qual a diferença entre bloquear e restringir no Instagram?

O aplicativo do Instagram, disponível tanto para celulares Android quanto para iPhone (iOS), oferece aos usuários as funcionalidades de bloqueio e restrição de contas . Embora essas ações possam parecer semelhantes à primeira vista, elas apresentam distinções significativas.

Enquanto o bloqueio impede totalmente interações e o acesso ao perfil da pessoa, a restrição limita apenas o compartilhamento de conteúdo na rede . Ambas as funcionalidades são ferramentas valiosas para preservar a segurança e a privacidade dos usuários da plataforma e podem ser facilmente ativadas com alguns cliques. Explore mais detalhes sobre esses recursos a seguir.

O que acontece quando bloqueio alguém no Instagram?

Quando um perfil no Instagram é bloqueado, toda forma de comunicação entre as partes é automaticamente interrompida . Mesmo em tentativas de busca, o usuário bloqueado não terá mais acesso a qualquer informação do perfil bloqueador. As interações, como visualização do perfil, comentários e demais formas de interação, são completamente impossibilitadas para ambas as partes .

Apesar de o Instagram não enviar notificações sobre o bloqueio, o usuário bloqueado perceberá a ação ao tentar acessar o perfil bloqueador, sendo recebido com mensagens como “Esta página não está disponível” e a visualização em branco da biografia e do número de seguidores.

Como bloqueio uma pessoa?

Para bloquear alguém no Instagram, há duas maneiras simples de realizar o procedimento . A primeira opção envolve realizar uma busca pelo perfil desejado, clicar nos três pontinhos no canto superior direito e selecionar “Bloquear”. Nesse momento, o usuário pode optar por bloquear tanto as contas existentes quanto as futuras associadas a esse perfil. Após essa ação, a pessoa bloqueada não terá permissão para interagir com o perfil do usuário.

A segunda alternativa consiste em tocar no ícone do perfil, acessar as configurações, selecionar “Bloqueados” e, em seguida, clicar no sinal de “+” no canto superior direito. Isso permitirá a busca manual pelo perfil desejado, sendo possível bloqueá-lo ao clicar em “Bloquear”. Esses métodos oferecem uma maneira eficiente de gerenciar as interações e preservar a privacidade na plataforma.

E se eu restringir alguém no Instagram?

A funcionalidade de restrição no Instagram limita as interações entre contas de uma maneira sutil. Quando um usuário é restrito, ele permanece na lista de amigos, mantendo a capacidade de visualizar perfis, interagir e até enviar mensagens, mas com um alcance reduzido. Por exemplo , as mensagens diretas vão para a caixa de solicitações, e os comentários feitos por alguém restrito em suas publicações são visíveis apenas para essa pessoa.

Descobrir que está sendo restrito é mais desafiador do que identificar bloqueios, já que todas as interações restritas ficam ocultas apenas para quem realizou a ação de restrição. Essa abordagem sutil preserva a privacidade enquanto permite uma gestão mais delicada das interações na plataforma.

Como restrinjo um perfil?

Restringir uma conta no Instagram pode ser feito de duas maneiras simples . A primeira opção envolve acessar o perfil desejado, clicar nas três barrinhas horizontais no canto superior direito, selecionar “Configurações e privacidade” e, em seguida, localizar o campo “Restritas”. Após encontrar o perfil desejado, basta clicar em “Restringir”.

A segunda alternativa consiste em buscar diretamente o perfil na barra de pesquisa do Instagram, acessá-lo e, em seguida, clicar nos três pontinhos no canto superior direito, optando pela opção “Restringir”. Esses métodos oferecem uma maneira fácil de gerenciar as interações e controlar a visibilidade das atividades na plataforma.

