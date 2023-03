Entenda por que é tão difícil fazer seguro de carros mais antigos

Reprodução Normalmente o mercado aceita veículos com 15 a 20 anos de fabricação, no caso de nacionais e de até cinco anos, importados

Com os carros zero-quilômetro cada vez mais caros e proibitivos para grande parte dos brasileiros, a saída que muitos têm buscado são os seminovos , ou ainda, partindo para um caminho mais “econômico”, os usados , aqueles que já perderam a garantia de fábrica e com mais de cinco anos de fabricação. No entanto, a manutenção, logicamente, precisa estar em dia para valer a pena.

Mas aproveitando que estamos falando da parte econômica, como fica a questão do seguro ? Afinal de contas, ninguém está livre de ter o veículo furtado, roubado ou batido, não é mesmo? Será que é fácil contratar uma apólice que valha a pena para o dono do carro? Até quantos anos ele precisa ter para se contratar uma apólice de seguros ? Os mais antiguinhos são aceitos pelas seguradoras?

Para essas e outras dúvidas, reunimos algumas questões e levamos para o especialista e Idealizador do Programa Profissional de Seguros na Rádio Exclusiva FM-SP, Fábio Sorolla.

Até que ano geralmente as seguradoras conseguem fazer o seguro de automóvel?

Normalmente o mercado aceita veículos com 15 a 20 anos de fabricação, dependendo da seguradora, para veículos nacionais. Veículos importados até 5 anos de fabricação.





Com relação aos carros nacionais e importados, há uma diferença na hora da contratação de um seguro para modelos com 10 anos ou mais de fabricação?

Os veículos nacionais com até 15 anos de fabricação, grande parte das seguradoras aceitam. Já os importados acima de 5 anos de fabricação, a aceitação é muito restrita, há uma dificuldade muito grande.

Por que é difícil contratar seguro para carros com mais de 10 anos ou mais, por exemplo?

A aceitação é bem restrita por parte das seguradoras. O principal motivo são as peças de reposição, que além de caras, há uma dificuldade em encontrá-las. Outro fator importante é que como eles não têm um valor tão alto no mercado. Dessa maneira, a possibilidade de se ter uma perda total no caso de colisão é muito grande. Vale lembrar que para que seja decretado uma perda total, os valores dos reparos precisam chegar a 75% do valor do veículo.





Qual o tipo de perfil que faz seguro para carros mais usados?

Normalmente são homens, entre 20 a 30 anos, com faixa de renda de 3 a 5 salários mínimos.





Como fica a cobertura para estes veículos mais usados. A seguradora oferece os mesmos benefícios em relação a outros carros mais novos, por exemplo?

As coberturas são as mesmas, não há uma restrição neste sentido. O que acontece, na maioria das vezes, é que o valor do seguro fica muito alto, podendo chegar a mais de 15% do valor do carro, tornando a contratação inviável. Ainda que poucas, existem no mercado seguradoras que aceitam veículos nacionais com mais de 20 anos, importados com mais de 5 anos, blindados ou não, porém com coberturas mais simples, com apenas proteção contra roubo e furto, por exemplo.

