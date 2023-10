Entenda por que apertar um pente pode diminuir a dor durante o parto

Serviço de saúde do Reino Unido defende a ideia de que apertar um pente na hora do parto ajuda a mulher em distrair-se da dor

Mulheres que estão prestes a dar à luz no Reino Unido estão recebendo uma orientação peculiar para controlar a dor do parto. A recomendação do serviço de saúde do país (NHS) é que elas levem um pente de cabelo para o hospital.

A indicação é apertar as cerdas na palma da mão. Segundo a obstetra Monique Novacek, da clínica Mantelli, em São Paulo, o método é interessante para distrair o cérebro das dores causadas pelas contrações. “Alguns estudos sugerem que a ação funciona de forma analgésica porque a compressão ativa pontos de acupuntura”, afirma.

Em publicação no perfil de Instagram do departamento, a instituição afirma que o cérebro só consegue se concentrar em um número limitado de sensações ao mesmo tempo. Assim, os sinais de pressão enviados pelo pente poderiam substituir a dor.

Além do pente, o NHS sugere que outras técnicas, como máquinas eletroestimuladores, massagens, pressão sacral e bolsas térmicas, também podem ser eficazes no alívio da dor durante o parto.

Técnica sem comprovação científica

É importante ressaltar que o NHS recomenda uma variedade de métodos alternativos de alívio da dor durante o parto, incluindo acupuntura, aromaterapia, homeopatia, hipnose, massagem e reflexologia. No entanto, a eficácia de muitas dessas técnicas não é comprovada cientificamente.

A postagem feita nas redes sociais do serviço de saúde deixa claro que o pente é uma técnica de distração e não um método de alívio da dor. A tática pode não funcionar para todas as mulheres e outros métodos podem ser mais adequados em diferentes fases do parto.