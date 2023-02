Entenda por que a procura por relacionamento aberto disparou no Google

No Brasil, as pesquisas pela pergunta “o que é relacionamento aberto?” aumentaram 70% nos últimos 12 meses

Após a estreia do BBB 23, os casos de relacionamento aberto dos participantes chamaram a atenção do público. Afinal, queremos assistir as tretas, os flertes, os romances e observar de perto a maneira como pipocas e camarotes se comportam na casa mais vigiada do Brasil.

Nesta edição, Aline Wirley e Fred Nicácio têm uma relação desse tipo. Além deles, cada vez mais as pessoas estão repensando as formas de se relacionar dentro e fora da monogamia, principalmente os mais jovens. O assunto ainda é tabu, gera polêmica e desperta muita curiosidade.

No Brasil, as pesquisas pela pergunta “o que é relacionamento aberto?” aumentaram 70% nos últimos 12 meses, enquanto a busca por “relacionamento aberto significado” cresceu 300%.

Esse aumento no interesse e curiosidade por relacionamentos abertos se dá também porque existe uma explosão de criadores de conteúdo, pessoas escrevendo e falando sobre no mídia, estudando e dividindo suas experiências em aplicativos, e também em encontros comunitários.