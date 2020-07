Entenda o que é Lua Colorida e descubra as energias de cada uma

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

Dá vontade de conversar e circular com a Lua em Gêmeos. Mas em tempos de Lua minguante, uma postura mais introspectiva e comedida são importantes. Continue a evitar atitudes controladoras. Prudência, flexibilidade e tranquilidade são os antídotos para a tensão do Sol com Júpiter e Plutão. Sol e Mercúrio seguem em Câncer: enquanto deixa para trás velhos condicionamentos, nada impede que demonstre carinho e reconheça o valor das pessoas que ama. Procure ouvir mais e utilizar a palavra sempre com fins construtivos.

TOURO

A Lua minguante segue agora em Gêmeos, enquanto Vênus combina forças com Marte: você pode concluir muitos assuntos ao se relacionar com cordialidade e abertura. Aproveite para fazer bons contatos, mas procure reservar tempo também para reflexões, recolhimento e planejamento. É importante cultivar mais receptividade, deixar a vida fluir. Estabeleça prioridades e vá aos poucos, sem pressa. Aproveite também para restaurar energias. Logo virá um novo ciclo lunar com mais brilho, confiança e criatividade.

GÊMEOS

Aproveite para adoçar as palavras e dar mais atenção a quem ama. A Lua minguante segue em seu signo, enquanto Sol e Mercúrio seguem em Câncer: assuntos pendentes podem ser resolvidos com carinho e espírito conciliador. Com Mercúrio já em rota direta, os intercâmbios ganham mais fluidez.Conte com mais adaptabilidade e a versatilidade. Você pode fazer planejamentos, priorizar os assuntos mais importantes, economizar, descansar e eliminar o que não deseja mais em sua vida.

CÂNCER

Com a Lua minguante em Gêmeos e o Sol em seu signo, cresce a disposição para circular e conversar. Muitos assuntos podem ser esclarecidos com abertura e diplomacia. Lembre-se que as boas palavras dissolvem conflitos e dificuldades. Evite acumular compromissos. O Sol confronta Júpiter e Plutão, pedindo cuidado com o orgulho, o controle e as disputas. Aproveite a Lua minguante para momentos de recolhimento, reflexão e análise. Vale também promover limpezas, eliminar maus hábitos e emoções tóxicas.

LEÃO

Dê às pessoas que ama o tempo e o espaço que merecem. As finalizações continuam em pauta com a Lua minguante, mas cuidado com a impaciência, evite forçar situações. Pelo contrário, é tempo de se recolher e relaxar. Aproveite a Lua minguante em Gêmeos para esclarecer eventuais dúvidas, sempre com clareza e generosidade. O desafia Júpiter e Plutão, a ganância, o orgulho e os confrontos devem ser evitados. Prefira descansar mais e se resguardar, desta forma qualquer conflito perde a força até desaparecer por completo.

VIRGEM

Bom período para concluir negociações, promover balanços e planejamentos. Com mais discernimento e objetividade você pode traçar para traçar estratégias. Aproveite para refletir sobre tudo o que aconteceu nas últimas semanas, rever projetos para elaborar as novas iniciativas. Com a Lua minguante em Gêmeos, reflexões e interiorização também são importantes. Procure manter-se adaptável, aberto e receptivo para aceitar sugestões e promover as correções necessárias.

LIBRA

É tempo de deixar a vida fluir sem cobranças e anseios. Procure manter-se à margem dos mal entendidos e das disputas. Está mais fácil cultivar o pensamento positivo e o entusiasmo, com Júpiter em seu signo. Além disso, Júpiter se harmoniza com Vênus: você pode atrair mais oportunidades, tanto no trabalho, quanto no amor. Mas não deixe de cultivar de introspecção também, no clima da Lua minguante. Desta forma pode refletir calmamente sobre a vida, transmutar negatividades e dissolver impasses.

ESCORPIÃO

Com a Lua minguante, evite iniciar novas atividades ou fazer investimentos arriscados. Melhor evitar riscos, ou bater de frente com alguém agora. O Sol confronta Júpiter e Plutão e continua pedindo cuidado com as disputas e manipulações. Procure desligar-se da agitação do mundo, na medida do possível. Finalize pendências, mas com calma. Esteja flexível e acessível, para que haja confiança e respeito. Lembre-se: o alto astral, a tranquilidade e o bom humor são as melhores proteções que pode cultivar!

SAGITÁRIO

Não é bom exagerar na velocidade. Evite o acúmulo de tarefas, evite loucuras e excessos também. Com a Lua minguante, o período é indicado também para cuidar de si mesmo, descansar mais, refletir e livrar-se das toxinas. Não apenas as que ingere, mas também emoções, relações e pensamentos tóxicos. Aproveite para cultivar tudo o que possa renovar suas forças e alimentar sua alma. Vênus se combina com Marte, favorecendo o amor, a beleza, as artes, o prazer e a harmonia. A gentileza pode abrir portas e atrair oportunidades.

CAPRICÓRNIO

Aproveite para renovar seus conceitos, livrar-se de velhas crenças e velhos padrões obsoletos, que atravancam seu crescimento. Evite disputas, sua forma de se relacionar pede mais atenção. Vale lembrar que não é preciso discutir ou lutar com ninguém. Com a Lua minguante, o movimento é mais interno do que externo. Seu dia-a-dia pode se tornar mais saudável e equilibrado. Mas este equilíbrio deve ser obtido de dentro pra fora. Ao cultivar a harmonia interior, ela automaticamente se reflete no mundo externo.

AQUÁRIO

É importante exercitar a arte da ponderação, da prudência e suas habilidades sociais. O Sol desafia Júpiter e Plutão: os acontecimentos mostram até que ponto suas relações são livres, fluentes e respeitosas. A Lua minguante pede receptividade e recolhimento, é melhor deixar a vida fluir sem forçar nada. Aproveite para tranquilizar a mente e as emoções. Não é o momento indicado para cobranças, nem para agir com pressa e impulsividade. Prefira se recolher e descansar mais, para refletir e renovar suas energias.

PEIXES

Evite iniciar projetos com a Lua minguante. É tempo de descanso e restauração de forças. Decisões e iniciativas agora, só se for para concluir assuntos que já havia começado. A Lua segue no comunicativo Gêmeos, consulte diversas opiniões, esteja aberto para ouvir e aprender. Procure deixar a vida acontecer, sem ansiedade. O Sol confronta Júpiter e Plutão: é importante evitar conflitos, encontrar espaço na agenda para relaxar e refletir. Assim ganha tempo para avaliar questões importantes de forma realista.