Entenda o que acontece no corpo quando estamos de ressaca

Com as comemorações de fim de ano , sabemos que é comum aumentar o consumo de álcool devido as festas, não é mesmo? E como efeito disso, é comum que as pessoas sofram com o efeito da ressaca ! Mas afinal, o que acontece com o corpo quando você está de ressaca? Vamos te ajudar a entender.

Além da dor de cabeça e do cansaço, a ressaca e o consumo de álcool tem outros efeitos no corpo e podem causar desconfortos. O consumo exacerbado de álcool pode acabar oferecendo riscos para a saúde, além do incômodo da ressaca.

Saiba o que acontece com o seu corpo quando estamos de ressaca

1. Desidratação

O álcool é um diurético, o que significa que ele faz o corpo perder líquidos em excesso. Isso pode levar à desidratação, um dos principais culpados pelos sintomas de ressaca, como dor de cabeça, boca seca e sede intensa.

2. O sistema digestivo é bombardeado

Quando consumimos álcool o fígado produz uma enzima que acaba sendo tóxica e contribui para a inflamação do órgão. Além disso, outros órgãos acabam sendo afetados como o pâncreas e o intestino! Quanto maior o teor alcóolico da bebida ingerida, maior acabam sendo os danos.

3. A reserva de açúcar do sangue cai

Geralmente quando as pessoas estão consumindo álcool, elas não se alimentam o suficiente, e o consumo da substância causa uma série de reações no corpo e nos órgãos internos que acaba causando uma redução nas taxas de açúcar, ou hipoglicemia.

4. O sono é prejudicado

Apesar de fazer a gente pegar no sono mais rápido, o álcool dificulta que você possa atingir os estágios mais profundos do sono. Isso pode dificultar o processo de descanso e causar uma sensação de cansaço e fadiga.

