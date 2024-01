Foto: Reprodução Entenda nova estratégia de vacinação contra Covid-19 que começa a valer em janeiro

Uma nova estratégia de vacinação contra o COVID-19 deve entrar em vigor a partir de janeiro de 2024! O imunizante contra o vírus deverá ser incorporado no Programa Nacional de Imunizações (PNI) e entra em vigor já a partir do dia 1º de janeiro. Quer saber como vai funcionar? Vamos te contar.

Leia também: 8 dúvidas sobre a vacina contra a Covid-19 respondidas

Além da nova estratégia, serão oferecidas novas doses para que pessoas que não puderam completar a sua vacinação anteriormente, possam completar agora! Portanto, se você acabou deixando de tomar uma das quatro doses disponíveis para concluir a sua vacinação, a hora é agora.

Como será o novo esquema de vacinação contra COVID-19

As crianças devem entrar em foco e foram incluídos como grupo prioritário para o novo plano de vacinação. O COVID entrou para o grupo de doenças respiratórias que podem levar crianças a quadros graves e até mesmo a óbito, em especial menores na faixa etária de 0 á 5 anos de idade.

De acordo com o Ministério da Saúde, ainda em 2023 cerca de 5 mil crianças foram diagnosticadas com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em decorrência ao COVID-19, sendo que 139 menores faleceram.

Como funciona a nova estratégia

Esse novo plano de vacinação prevê doses semestrais de reforço para idosos com mais de 60 anos, imunocomprometidos, grávidas e puérperas. As doses para reforço devem seguir com frequência anual para todos os outros grupos prioritários. Para as crianças, o calendário deve seguir da seguinte forma:

Primeira dose : seis meses de idade.

: seis meses de idade. Segunda dose : sete meses.

: sete meses. Terceira dose : nove meses.

: nove meses. Doses atrasadas : Um intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose deve ser respeitado, assim como o intervalo de oito semanas entre a segunda e a terceira dose do imunizante.

Confira o vídeo produzido por Drauzio Varella explicando sobre a importância de tomar as doses de reforço da vacina de COVID.

Gostou desse conteúdo? Confira também: Governo amplia vacina bivalente contra Covid-19 para todos acima de 18 anos

Aproveite e acompanhe a Seleções nas redes sociais! Curta nossa página no Facebook e nos siga no Instagram e no Twitter .

Fonte: Mulher