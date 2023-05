Entenda como “nojinhos” te atrapalham a fazer um sexo gostoso

Pelos, cheiros e fluidos são normais no sexo, mas muita gente fica incomodada. Entenda como os nojinhos impedem o prazer sexual

Muitas das crenças passadas de geração em geração em uma sociedade na qual o sexo ainda é visto como tabu, além de limitarem a visão das pessoas, também podem atrapalhar a qualidade do sexo que elas fazem. Um bom exemplo são os “nojinhos”.

Elementos como pelos, suor, cheiros naturais do corpo e outros fluidos, como saliva ou sêmen, apesar de muito normais no sexo, causam repulsa em muitos indivíduos. Fatalmente, como acabam não se entregando como deveriam na hora H, eles acabam fazendo um sexo “meia-boca”.

“Tais ‘nojinhos’ estão muito ligados à cultura educacional. Conheci pessoas que têm nojo da aparência dos órgãos íntimos, do cheiro dos pelos, do cheiro da umidade da vulva ou do pênis… Os fluidos femininos e masculinos liberados durante a prática sexual não escapam disso, que impacta negativamente o prazer”, explica a sexóloga Camila Gentile.

Mas fica o questionamento: como se livrar dos nojinhos para aproveitar melhor o sexo? O primeiro passo é buscar a terapia sexual para entender a origem do problema. “Não há sexo gostoso sem que as duas partes queiram todas as manobras que envolvem a intimidade da prática sexual”, indica.