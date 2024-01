Foto: Reprodução Entenda como café pode te ajudar nos treinos de academia

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o café é a segunda bebida mais consumida pelos brasileiros, ficando atrás apenas da água. Além de ser uma bebida saborosa, a infusão pode ter propriedades estimulantes que ajudam a ter melhor desenvolvimento nos treinos.

A cafeína , encontrada em alta quantidade no café e em alguns chás, é uma substância que aumenta a disposição e dá energia. O consumo do estimulante deve ser feito com limites, já que ele pode cobrar a conta na hora de dormir.

Qual a quantidade ideal de café?

O excesso de cafeína no corpo pode prejudicar a qualidade de sono e alterar os ciclos de descanso do corpo, mantendo as pessoas acordadas durante a noite e cansadas no decorrer do dia. “À noite, mesmo para quem está treinando intensamente, é recomendável não consumir bebidas com o estimulante”, afirma o personal trainer Pedro Coelho, da TotalPass ao site metrópoles .

O recomendado pelo Food And Drug Administration (FDA), agência de vigilância sanitária dos EUA, é manter o consumo de cafeína em no máximo de 400 miligramas por dia, dose que representa cerca de quatro xícaras (240 ml) ou duas cápsulas da maioria dos suplementos.

Como o café pode ajudar nos treinos?

Bem integrado à alimentação o café pode oferecer diversos benefícios. De acordo com a nutricionista esportiva Fúlvia Hazarabedian, da Bio Ritmo, em São Paulo, ele pode funcionar como um excelente pré-treino, reforçando a energia natural.

“O café estimula a pressão sanguínea e, com isso, os depósitos de gordura são decompostos, dando mais energia ao organismo. Quem toma a bebida tem uma queima mais eficaz dos depósitos de gordura e esse efeito acelerador dura várias horas”, comenta a nutricionista.

A bebida ainda pode colaborar com a concentração, já que vasculariza mais o cérebro, o que permite focar nos exercícios. “Recomendo o café até no pós-treino, já que ele tem antioxidantes que combatem inflamações do corpo, reduzindo a dor musuclar”, diz a especialista. Ela ressalta que frutas e vegetais são mais ricas do que a bebida neste tipo de compostos.

Para alcançar os benefícios, o melhor é usar sempre a bebida coada, por ter uma boa proporção de cafeína (de 50 mg para cada 100 ml) e um preparo fácil, além de dar preferência à infusão sem açúcar nem adoçante.

Agora que você já sabe o poder do café para os treinos, pode usar sua criatividade para usar a bebida em diversos preparos.

E aí, curtiu essa matéria? Então conheça e siga a gente em nossos perfis no Facebook , Instagram , Twitter e Pinterest para conferir muito mais!

Fonte: Mulher