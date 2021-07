Entenda como a Covid-19 causa demência semelhante a Alzheimer

Durante o estudo os cientistas recorreram ao uso de inteligência artificial de forma a examinar com precisão vários dados de pacientes que sofriam de Alzheimer e Covid-19.

Os cientistas pretendiam quantificar as semelhanças entre genes e proteínas detectadas em doentes infectados com o novo coronavírus e indivíduos com patologias neurológicas.

Tendo em consideração, que quanto mais similares sejam esses genes e proteínas, maior a possibilidade de estarem relacionadas vias para o desenvolvimento dessas doenças.

No decorrer da pesquisa, os cientistas detectaram diversas conexões entre o SARS-CoV-2 e genes e proteínas associadas a doenças neurológicas, nomeadamente o Alzheimer – aquela que é uma das formas mais comuns de demência.

Os acadêmicos analisaram assim potenciais associações entre a Covid-19 e particularidades específicas da condição cognitiva, como neuro inflamação e lesões microvasculares no cérebro. De acordo com a revista Galileu, essas relações em comum indicam como a Covid-19 pode por sua vez levar à incidência de casos de demência semelhantes ao Alzheimer.

“Descobrimos que a infecção por SARS-CoV-2 alterou significativamente os marcadores de Alzheimer implicados na inflamação do cérebro e que certos fatores de entrada viral são altamente expressos nas células da barreira hematoencefálica”, disse num comunicado emitido à imprensa Feixiong Cheng, membro do Instituto de Medicina Genômica da Cleveland Clinic

Acrescentando: “essas descobertas indicam que o vírus pode impactar vários genes ou vias envolvidas na neuro inflamação e lesão microvascular do cérebro, o que pode levar ao comprometimento cognitivo semelhante à doença de Alzheimer”.

O novo estudo foi divulgado na publicação científica Alzheimer’s Research & Therapy.