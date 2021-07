Entenda a treta envolvendo Lipe Ribeiro, Pedro Ortega e Maju Mazalli

Reprodução Entenda a treta entre Lipe e Ortega





A treta realmente não tira férias! O clima voltou a ficar tenso entre os ex-participantes do “De Férias com o Ex Brasil” Lipe Ribeiro e Pedro Ortega após Maju Mazalli confirmar o fim do relacionamento com Lipe na noite de terça-feira (20) .

Após o assunto repercutir nas redes sociais, Pedro Ortega usou os stories do Instagram na quarta-feira (21) para cantar a música “Ainda Gosto de Você”, do Sorriso Maroto, em tom de ironia, e os internautas apontaram uma indireta para Maju Mazalli.

Tudo isso porque Maju e Ortega viveram um affair dentro do “De Férias com o Ex Brasil Celebs 2”, da MTV, exibido até junho deste ano. Maju não reagiu às indiretas e avisou aos seguidores que ficaria “off”.





Porém, Lipe Ribeiro usou o Twitter para mandar uma indireta após a postagem de Ortega. “Parece que tem gente que tem dificuldade de engajar né.. eu criei um ebook para essas personas”, disse Lipe, que também colocou a dica no Instagram.

Parece que tem gente que tem dificuldade de engajar né.. eu criei um ebook pra essas personas 😂👊🏼 — Lipe Ribeiro (@euliperibeiro) July 21, 2021





Pedro Ortega não gostou da associação das indiretas ao seu nome nas redes sociais e rebateu Lipe Ribeiro em um perfil no Instagram. “Quem precisa de engajamento não sou eu. Não vivo de internet e nem de publi, ele sabe o quanto sou bem sucedido que até copiar minha empresa ele quis. Não faço uma publi e ele sabe muito bem disso. Certeza que isso não foi para mim”, rebateu Ortega.

Você viu?

Pedro é dono de uma empresa de palpites esportivos, a “Ortega Tips”, e costuma publicar conteúdos do seu empreendimento nas redes sociais. Lipe Ribeiro criou, em maio, a “Ez Tips BR”, que presta o mesmo serviço da empresa de Ortega.

Mas a treta entre os dois esquentou em abril, quando Lipe Ribeiro gravou um clipe com Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho e ex de Pedro Ortega. Irritado com os registros, Ortega disse que jamais faria isso com o amigo (Lipe) e que se a participação fosse por dinheiro, o ex-A Fazenda poderia ganhar “quatro vezes mais” ao seu lado. Depois do desabafo, o dono do “Ortega Tips” parou de seguir o ex-amigo nas redes sociais. Lipe Ribeiro disse que tentou cancelar a participação no clipe ao saber que Ortega ficou irritado, mas estava em cima da hora.





Os dois ensaiaram uma aproximação durante a live que decretava o fim do “De Férias Celebs 2”, mas após os novos desdobramentos parece que não vai rolar. Lipe Ribeiro e Pedro Ortega não se seguem nas redes sociais.

Reprodução Maju Mazalli confirma fim de relacionamento com Lipe





FIM DE RELACIONAMENTO ENTRE LIPE RIBEIRO E MAJU MAZALLI

Maju, que participou do “De Férias com o Ex Celebs 2”, começou a se envolver com Lipe após as gravações do reality da MTV Brasil. Porém, em entrevista ao YouTuber Lucas Selfie, Mazalli avisou que a relação chegou ao fim.

“Não está (rolando), na verdade, não tá mais. A gente nunca namorou, nunca teve um rótulo, não rolou isso. A gente estava se conhecendo, vivendo uma parada. Talvez ele não saiba o que ele quer ainda, acho que ele não tem uma parada do que ele quer”, desabafou Maju.

Maju e a ex-noiva de Lipe, Yá Burihan, estão cotadas para o elenco de “A Fazenda 13”. As duas se estranharam enquanto Mazalli ficava com Lipe e foi acusada de ser “fura olho”. “Penso muito na parada da empatia. Me coloquei no lugar dela, como se fosse o meu ex. Achei que a situação foi chata, mas a gente não consegue mandar em sentimento. Aconteceu (…) Eu tentei falar com ela e não tive resposta. Vi que ela leu, minha parte eu fiz e é isso, completou Maju.