Entenda a polêmica envolvendo Lucas Guimarães e Carlinhos Maia com hospital

Reprodução/Instagram Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Esta coluna que tem amigo em tudo quanto é lugar no Brasil soube que a mãe do influenciador Lucas Guimarães deu entrada em um dos hospitais mais caros de Aracaju, onde foi diagnosticado que ela precisaria colocar uma válvula no coração. A operação, a internação e os exames foram orçados em torno de R$ 100 mil. Só que o marido de Carlinhos Maia ligou para a direção do Hospital São Lucas dando a entender que estava tudo certo e que pagaria os custos com arroba. O médico responsável pela cirurgia não aceitou a condição e ainda disse que não conhecia Lucas Guimarães. Pois bem. Nesta quarta-feira (28), dona Telma teria sido expulsa do centro médico, que ainda deu três dias para que Lucas Guimarães acertasse as contas pelo período em que a mãe permaneceu no hospital.

A coluna entrou em contato com a assessoria de Lucas Guimarães e Carlinhos Maia para saber o que tinha acontecido e uma nota sobre o episódio foi enviada. “Carlinhos Maia e Lucas Guimarães explicam a situação que envolve o estado de saúde da mãe de Lucas, Telma Guimarães. Ela foi internada no Hospital São Lucas, em Aracaju (SE), para colocação de uma válvula no coração, mas a família optou por consultar uma segunda opinião sobre o real quadro da paciente. A assessoria desmente o boato de que os influencers ofereceram uma parceria publicitária para o hospital em questão em troca de divulgação para pagar a internação. Pelo contrário, decidiram transferir para um hospital que fosse referência nacional em tratamento de problemas cardíacos. No segundo hospital, onde está internada no momento, o médico atuante é um dos melhores da região Nordeste”.