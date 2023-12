Divulgação Entenda a necessidade de cuidar da pele no verão

Com a chegada do verão, os raios solares intensos exigem uma atenção especial aos cuidados com a pele. Para orientar o público sobre a importância da proteção solar e hidratação adequada, a especialista em criolipólise, limpeza de pele e mentora para profissionais da estética Débora Paes.

A importância crucial do uso diário de protetor solar com o fator de proteção solar (FPS) adequado não pode ser subestimada. “Este cuidado essencial forma uma barreira protetora contra os danos potencialmente devastadores causados pelos raios ultravioletas (UV), o que previne não apenas queimaduras e envelhecimento precoce, mas também reduz significativamente o risco de câncer de pele”, aconselha Paes.

Escolher um protetor com, no mínimo, FPS 30 é fundamental, e a aplicação generosa em todas as áreas expostas, incluindo rosto, pescoço, orelhas e mãos, é fundamental para garantir uma defesa abrangente e eficaz.

Além da proteção solar, a hidratação desempenha um papel crucial na manutenção da saúde da pele. “A exposição solar pode causar desidratação, deixando a pele áspera e propensa a descamação. Diante desse cenário, recomendo medidas preventivas, como o uso regular de cremes hidratantes e a ingestão adequada de água, essenciais para manter a pele devidamente nutrida e saudável. Essa abordagem proativa é fundamental para preservar a integridade cutânea e mitigar os efeitos adversos do sol, contribuindo para uma pele mais resistente e bem-cuidada”, explica a especialista em estética.

Dicas Práticas da Especialista

Reaplique o Protetor Solar : “Aplique o protetor solar a cada duas horas, especialmente se estiver nadando ou transpirando intensamente”, aconselha Paes.

Evite a Exposição Direta ao Sol : “Evite o sol entre 10h e 16h, quando os raios UV são mais intensos. Procure sombras e use roupas que cubram a maior parte do corpo”, sugere a especialista.

Cuide dos Lábios e Olhos : “Não se esqueça de proteger os lábios com um protetor labial e usar óculos de sol para proteger os olhos”, destaca Débora Paes.

Mantenha-se Hidratado Internamente : “Beba bastante água ao longo do dia para manter a pele hidratada de dentro para fora”, enfatiza Paes.

Débora Paes conclui dizendo que os cuidados com a pele no verão são essenciais para preservar sua saúde e a saúde de sua pele. Além disso, ela aconselha consultar um profissional de estética para orientações personalizadas e tratamentos que possam complementar sua rotina de cuidados com a pele.

Seguindo as dicas da especialista, é possível aproveitar os dias ensolarados do verão com a garantia de uma pele radiante e saudável.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher