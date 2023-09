Divulgação Equilíbrio emocional: entenda a importância dos exercícios físicos no combate ao estresse

Você sabia que existe um dia focado na conscientização mundial do combate ao estresse? Isso mesmo, o dia 23 de setembro foi escolhido para representar a luta contra esse mal em crescente predominância na sociedade e, por isso, a atenção às alternativas para driblar essa condição é necessária. O estresse, quando sentido de forma recorrente, pode gerar problemas para a nossa saúde e a prática regular de atividades físicas surge como um remédio natural para combatê-lo. Ronaldo Godoi, Educador físico e CEO da rede de academias Red Fitness, ressalta que os exercícios físicos ajudam a desconectar as preocupações, frustrações e ansiedade, por produzirem substâncias no organismo que promovem a sensação de bem-estar.

“Você não precisa se tornar um atleta para ter bons resultados e melhorar sua qualidade de vida. Para isso, você só precisa escolher uma atividade física que lhe seja prazerosa e desperte vontade de reproduzi-la diariamente. Lembre-se que não é apenas o corpo que se beneficia, é comprovado cientificamente que a prática regular de exercícios ajuda a saúde mental porque, quando você se movimenta com frequência, a circulação sanguínea corporal aumenta, melhorando o sistema imunológico, a pressão arterial e a saúde do coração, por exemplo”, explica Ronaldo.

As atividades físicas desempenham um papel crucial na diminuição dos sintomas do estresse, colaborando no processo de produção e liberação da endorfina na glândula hipófise, localizada em nosso cérebro. Esse processo não apenas eleva os sentimentos de felicidade e relaxamento, mas também gera uma série de benefícios ao corpo. A endorfina, um neuro-hormônio produzido pelo organismo, não só melhora o humor e aumenta a disposição, mas também proporciona alívio das dores; além disso, desencadeia a liberação de outros hormônios que atuam como inibidores desse estado de tensão. Ronaldo Godoi separou três opções de exercícios como uma estratégia envolvente para cuidar tanto do seu corpo quanto da sua mente. Confira:

Caminhar

A caminhada se destaca como uma atividade simples, acessível a todos e isenta de contra indicações, tornando-se uma opção perfeita para a rotina diária.

Correr

A corrida estimula bastante a produção e liberação de endorfina, é uma ótima opção para dissipar as pressões de um dia ou semana intensa.

Dançar

Dançar é uma atividade divertida, indicada para todas as idades, que promove a movimentação do corpo inteiro e, além de aliviar o estresse, carrega um leque extenso de benefícios.

Fonte: Mulher