Enteados matam padrasto para defender a mãe em São Mateus

Segundo a companheira da vítima, mãe dos suspeitos, caso aconteceu após ela ter sido agredida pelo homem, durante um desentendimento

Um homem, que não teve a identidade informada, morreu após levar uma paulada na cabeça em um bar no bairro Aviação, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (24). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Roberto Silvares, na mesma cidade, onde teve o óbito confirmado nesta segunda-feira (25).

Os policiais que atuaram na ocorrência encontraram a companheira da vítima no hospital, no domingo (24). Segundo os militares, a mulher relatou ter tido um desentendimento com o homem, que a agrediu, em uma crise de ciúmes. Em seguida, dois filhos dela, de 17 e 21 anos – enteados do homem –, que estavam no local, agiram para defendê-la. Um deles, então, teria aplicado um golpe com um pedaço de madeira na vítima.