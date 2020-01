Enteado mata o padrasto a facadas em Rio Bananal, Norte do ES

Waldir José dos Santos, foi morto a facadas dentro do galpão da fazenda na tarde do último sábado (4)

Um homem de 31 anos, identificado como Waldir José dos Santos, foi morto a facadas neste fim de semana numa fazenda, localizada no interior de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar, o autor do homicídio é o próprio enteado da vítima que fugiu após o crime.

A motivação ainda é desconhecida e o crime aconteceu após uma discussão entre os dois dentro de um galpão da propriedade rural na tarde do último sábado (4). Apesar de buscas por toda a região, até o momento o suspeito não foi preso.

O caso é investigado pela Polícia Civil e qualquer informação que possa contribuir com as investigações deve ser repassada para os telefones 181 ou 190. A ligação é gratuita e não precisa se identificar.