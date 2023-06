Ensaio fotográfico com bebês de internas chega à Ales

A exposição fotográfica “Da Gestação para a Vida” retrata bebês durante os primeiros seis meses de vida em que permanecem com suas mães na unidade prisional, o período de amamentação. A mostra está situada no pilotis da Assembleia Legislativa, inicia nesta segunda-feira (05) e vai até o dia 16 de junho.

A deputada Camila Valadão (Psol) realizou uma indicação para que a as obras pudessem ser apresentadas na Ales.

“Essa exposição tem um olhar diferenciado para essas mulheres que estão em privação de liberdade. Junto com essas mães estão as crianças que tem direito à amamentação e direitos fundamentais e que se não tivesse registros como esse, não teriam registros desses primeiros meses de vida. Esse projeto fala de direitos, de humanização e demonstra para nós que é possível, é necessário transformar a realidade de pessoas que cumprem pena em nosso País, trazendo uma perspectiva mais humanizada”, disse Camila.

De acordo com Graciele Sonegheti Fraga, responsável pela iniciativa e diretora do Centro de Prisional Feminino de Cariacica, a exposição “Da gestação para a Vida” tem como objetivo a proteção da infância das crianças que estão nos presídios e minimizar o impacto psicológico que possa trazer na vida adulta. Ela relata que o projeto foi criado em 2019.

“A criança não tem culpa do erro das mães, ela não cometeu erro algum, precisam ter os seus direitos garantidos. Então, durante esse período, a gente faz o acompanhamento dessas crianças pra que elas tenham esse registro fotográfico em um ambiente que não parece prisão. É feito todo um momento de estúdio, com uma fotógrafa voluntária para que essas crianças tenham um registro fotográfico muito lindo dessa fase, entendam o cuidado, e para que as mães que estão ali também sejam inseridas socialmente, de maneira que elas se sintam cuidadas e protegidas”, enfatizou a diretora.

A fotógrafa Luana Andrioli é quem realiza os registros de forma voluntária. “Eu me sinto muito feliz por colaborar com o projeto. Cada vez que eu vou até o presídio para fotografar os bebês, eu saio diferente. É sempre um aprendizado. O amor toma conta daquele lugar, pois o bem está presente nos corações de quem se une a favor do próximo. E é nisso que eu acredito, que dá sentido a nossa vida. Fazer o bem sempre, em especial, às crianças que não escolheram estar ali. Se eu posso, eu vou, eu faço, pois eu sei que a recompensa vem e retorna em forma de amor”.

Serviço:

Exposição fotográfica “Da gestação para a vida”

Período: de 05 a 16 de junho de 2023

Horário: das 7h às 19h

Local: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales) – Avenida Américo Buaiz, 205 – Enseada do Suá, Vitória.

