Ensaio de noiva acontece em meio à explosão no Líbano; veja vídeo

Aos 53 anos de idade, Clauda Raia garante que as histórias de que o sexo piora com o passar do tempo e que a “mulher fica seca” são mentiras. A atriz é casada com Jarbas Homem de Mello e conversou com Sabrina Sato em um vídeo para o canal do YouTube da apresentadora sobre a vida sexual e o corpo feminino.

Reprodução/Instagram Claudia Raia diz que sexo melhora com a idade

“Eu tenho a cabeça de 15 anos, mas com a experiência dos 53. Chegar a essa idade assim é tão legal. O sexo é uma coisa que melhora. Não sei quem disse que a mulher fica seca, estranha. Não tem nada de estranho aqui”, Claudia garantiu. “A hora em que você diz para o seu homem o que você quer, como você quer e a que horas quer, ganhou a vida”, ela continua.

A atriz também revelou que é adepta ao uso de vibradores e argumenta que isso não deve ser uma questão para o parceiro de uma mulher. “Você tem coragem de falar. Se ele não entender, não tem de estar do seu lado. Se achar que é magnânimo, não serve, pois não está querendo te dar prazer. Você escolhe o que quer e principalmente o que não quer”, ela fala

Menopausa

Durante o papo com Sabrina, Claudia Raia disse que nunca viu uma mulher que ela admira falando sobre menopausa na mídia ou nas redes sociais. A artista pensa que isso é por causa de um estigma com mulheres mais velhas. “Quando você está nuns 45 mais ou menos te jogam em um buraco negro. Parece que as pessoas te falam: ‘Você não procria mais, sua carreira acabou, seus filhos estão crescidos, acabou para você'”, disse.

Porém, a atriz falou que não pensa dessa maneira e garante que está em seu período mais fértil. Mesmo assim, ela reconhece as dificuldades de lidar com a menopausa. “A mulher menstrua por 40 anos e quando você acha que vai ter uma calma na sua vida, vem a porr* da menopausa. Você acorda seis vezes durante a noite com calor, só falta você morrer de tanto calor”, ela desabafa.

Claudia ainda reforçou que “não que é que demora um ano, demora 30 anos para passar”. Por mais que esteja nessa fase da vida, a mãe de Enzo e Sophia disse que quer engravidar novamente. Ela revelou que congelou óvulos e pensa em ter um filho com Jarbas.