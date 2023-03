Enredo do Carnaval 2024 da Salgueiro será sobre mitologia Yanomami

Reprodução/Instagram 05.03.2032 ‘Hutukara’ é o título do enredo do Salgueiro para o Carnaval 2024 que ‘vai fazer uma defesa dos povos originários por meio da mitologia Yanomami’, segundo a escola de samba carioca

O Salgueiro anunciou o enredo do Carnaval 2024 neste domingo (5), data em que a escola complea 70 anos. O tema escolhido foi “Hutukara” (“A parte do céu da qual nasceu a Terra”), que contará a mitologia Yanomami com o objetivo de destacar a luta dos povos originários por respeito e valorização da floresta.

O tema tem sido amplamente debatido na sociedade, especialmente nos últimos meses, devido o adoecimento do povo indígena do Estado de Roraima causado pelo garimpo ilegal na região . O enredo será desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira.

“Escolhemos divulgar o título do nosso enredo como um presente para a comunidade salgueirense nesse aniversário de 70 anos”, disse o carnavalesco na legenda do post sobre o anúncio do enredo. “Estamos na fase da pesquisa e muito fascinados com tudo o que estamos lendo e vendo. Através da mitologia dos Yanomami, queremos fazer uma defesa enfática da Amazônia, mostrar como essa natureza exuberante é importante para todos nós. É um enredo muito sagrado.”

















O enredista da escola, Igor Ricardo, jornalista que vai desenvolver a pesquisa do tema, adiantou que a sinopse do enredo será divulgada em maio.

“É uma responsabilidade e um grande desafio escrever sobre um tema tão necessário, não só para o Carnaval, mas para o Brasil e o mundo. Estamos, Edson e eu, totalmente mergulhados neste universo tão rico e vasto para entregar aos compositores salgueirenses uma sinopse que renda um samba digno de entrar para a lista dos mais bonitos da nossa galeria.”

















