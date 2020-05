Enivaldo dos Anjos confirma: “Minha pré-candidatura é definitiva”

Apesar da imobilidade imposta pelo isolamento social por conta da propagação do coronavírus, o deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD) confirmou que é pré-candidato a prefeito de Barra de São Francisco, na região Noroeste do Estado, e que, tão logo a situação da pandemia da Covid-19 comece a se normalizar, investirá mais tempos nos contatos pessoais no município.

Por meio de mensagem de áudio distribuída esta semana aos seus correlegionários da cidade, Enivaldo previu que, a partir de junho, vai intensificar os trabalhos políticos com vistas às eleições municipais deste ano: “Somente duas coisas não me farão candidato: se o meu partido não me der legenda ou se não houver eleições. Então, podem dizer para os demais companheiros que estamos juntos”.

A mensagem do parlamentar visa atender a frequentes demandas vindas de sua principal base eleitoral: “Tenho dado algumas entrevistas e conversado com alguns companheiros, porque muitos me perguntam sobre o processo político e me cobram presença e a realização de reuniões com vistas às eleições, mas tenho ponderado que não vejo muita lógica fazer reuniões políticas quando todo o mundo está sem saber o que vai acontecer, se vai aparecer uma vacina ou remédio para acabar com essa pandemia”.

RESPONSABILIDADE PÚBLICA

Enivaldo dos Anjos ponderou ainda que tem se reservado a contribuir com a situação “da maneira que a ciência recomenda, que é o isolamento social”. Como homem público, o deputado considera que o bom exemplo é a sua melhor atitude nesse momento.

“Sinto que é uma obrigação minha dar bom exemplo e não ficar desobedecendo as orientações médicas. Quem desobedece a medicina e a ciência, além de correr risco pessoal, ainda pode transmitir o vírus para outras pessoas. Temos que cuida da nossa saúde, mas também da saúde do próximo”, disse o deputado.

Para finalizar, Enivaldo disse que sua pré-candidatura a prefeito de Barra de São Francisco é definitiva: “Esta semana recebi com alegria o apoio do PTB, através do seu presidente, Vauri Profírio; do PSDB, presidido pelo Jessuí da Cesan, e do Republicanos, presidido pelo ex-diretor do hospital, Gustavo Lacerda. E decidimos realizar, juntos, os quatro partidos a convenção com vistas à escolha da chapa majoritária, prefeito e vice-prefeito”.

E pediu paciência aos seus correlegionários: “Espero que tenham paciência, porque temos que passar pelo momento mais difícil. As previsões são de que essa pandemia começa a diminuir entre o final de junho e início de julho. Vamos ter tempo de fazer todas as coisas necessárias sem desrespeitar as regras. Além disso, há a possibilidade de as eleições serem adiadas para dezembro. Nosso município é grande, mas dá tempo de fazer tudo. Em breve estaremos, fisicamente, juntos. Enquanto isso, vamos interagindo para discutir melhorias para o município”.

A razão de querer ser candidato a prefeito de Barra de São Francisco é que Enivaldo dos Anjos acredita que, com o prestígio político que acumulou nos últimos 30 anos, poderá contribuir muito para colocar o município na retomada do desenvolvimento econômico e social e o enfrentamento dos novos desafios.

“Precisamos gerar empregos, melhorar as condições da saúde, educação e da segurança, que está com uma situação mais complicada, mas o município pode dar sua contribuição para enfrentar esses problemas”, acrescentou.

Enivaldo foi eleito pelo PFL em 1988 prefeito em Barra de São Francisco, interrompendo seu primeiro mandato de deputado estadual, eleito em 1986. Ao final do mandato de prefeito (1992), tornou-se secretário de Estado do Interior, elegeu-se deputado em 1994 e 1998 e, no ano de 2000, foi indicado para ocupar uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Em 2010, aposentou-se como servidor público estadual (ele iniciou a carreira no Poder Judiciário e afastou-se para ocupar funções políticas).

Indicado pelo PDT, foi eleito suplente do senador Magno Malta em 2010. Depois, convidado por Gilberto Kassab, fundou o PSD no Espírito Santo, partido pelo qual elegeu-se deputado em 2014 e se reelegeu em 2018, e disputará o pleito municipal de 2020.