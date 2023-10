Engenharia e Arquitetura: DER-ES divulga resultado de concurso público

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) publicou, nessa quinta-feira (05), no Diário Oficial do Espírito Santo, o resultado do concurso público para preenchimento de 46 vagas para o cargo de Técnico Superior Operacional (nível superior) do Quadro Permanente da Autarquia e formação de cadastro de reserva.

O concurso contemplou formações acadêmicas diversas, mas a maioria das vagas era para formados em Engenharia e Arquitetura. O salário inicial do Técnico Superior Operacional é R$ 8.003,00 e o auxílio-alimentação é no valor de R$ 600,00.

O diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, comentou sobre a publicação do resultado. “A realização de um concurso público com lisura e transparência ajuda a qualificar os quadros de profissionais de um órgão como o DER-ES. Além disso, proporciona uma entrega de serviços de qualidade à população capixaba. Estamos ansiosos para receber os nossos novos colegas de trabalho”, comemorou.

Para acessar o Diário Oficial do Estado com o resultado do concurso, clique aqui.

Fonte: GOVERNO ES