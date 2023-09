Engavetamento envolveu 128 veículos e 94 pessoas no PR; mortos foram prensados

Acidente aconteceu no início de setembro, no distrito de São Luiz do Purunã. Cinco pessoas morreram no local e uma sexta vítima faleceu no hospital.

O laudo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu que 94 pessoas e 128 veículos se envolveram no engavetamento que aconteceu no dia 2 de setembro na BR-277 em Balsa Nova, Região Metropolitana de Curitiba.

Cinco pessoas morreram no local e uma sexta faleceu durante internamento em hospital. Relembre quem são elas abaixo. Doze pessoas tiveram lesões leves ou graves, diz o laudo da corporação.

“Como fator agravante das lesões, destaca-se a diferença de massa entre os veículos colidentes. Todas as vítimas mortas no acidente estavam dentro de veículos de passeio que ficaram ‘prensados’ entre dois veículos de carga”, destaca o documento.

Segundo a PRF, o total de 128 veículos envolvidos contabiliza as combinações de veículos de carga – um caminhão com uma carreta conta como dois veículos por ter duas placas, por exemplo.