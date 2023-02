Enfermeira amarra namorado na cama e o esfaqueia por suspeitar de traição

Uma enfermeira foi presa na última terça-feira (21) após amarrar o namorado na cama e agredi-lo com pedaços de madeira e golpes de faca. O caso aconteceu em Uberaba, Minas Gerais.

Segundo informações do G1, a mulher teria desconfiado de uma traição. Ela, então, amarrou o namorado na cama sugerindo fazer algo sexualmente “diferente”. A vítima aceitou ser amarrada e, enquanto não conseguia se mexer, a mulher questionou sobre a traição.

A Polícia Militar afirmou que as agressões começaram depois que a vítima não respondeu às perguntas da mulher. Ela teria começado a enforcar e agredir o homem, que conseguiu se soltar mas foi esfaqueado diversas vezes, além de ser atingido por pedaços de madeira.

O casal namora há dois anos e a enfermeira desconfiou da traição e utilizou o rastreador do carro para acompanhar o trajeto do parceiro. O veículo que ele usa pertence à ela e por meio do sistema de rastreamento ela viu que o namorado saiu de casa durante a madrugada.

Após a agressão, uma testemunhas disse aos militares que o casal saiu correndo nu pelas ruas. O rapaz foi atingido por seis facadas e levado para um hospital da região, onde estava consciente e em estado estável.

Já a mulher também recebeu atendimento médico com um ferimento na mão e no antebraço. Em seguida, foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil.