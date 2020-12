Enfeites de Natal reciclados: ideias fáceis e baratas para a sua decoração

Reprodução: Alto Astral Enfeites de Natal reciclados: ideias fceis e baratas para a sua decorao

Criar a sua própria decoração natalina com materiais que já tem em casa é uma maneira econômica de garantir uma decoração incrível para as festividades. Além disso, você ajuda o meio ambiente ao reduzir a produção de lixo doméstico, evitando o descarte irregular de alguns itens. Nada melhor do que chamar a criançada para participar e se inspirar nessas ideias para produzir enfeites de Natal reciclados que sejam a sua cara. Confira!

Inspire-se nos enfeites de Natal reciclados e faça o seu

Palitos de sorvete

Foto: Reprodução/Pinterest

Os picolés são ótimos aliados para se refrescar nos dias quentes. Que tal aproveitar os palitos do sorvete para criar uma decoração de Natal reciclada? Os anjinhos são ótimos exemplos, muito simples de fazer.

Tampinhas de garrafa

Foto: Reprodução/Pinterest

A ideia é juntar diversas tampinhas de garrafa , todas do mesmo tamanho, e montar a sua própria guirlanda natalina personalizada. Para isso, basta encapá-las com o tecido da sua preferência, colar em uma superfície circular e completar tudo com um lindo laço.

Rolhas

Foto: Reprodução/Pinterest

As rolhas de vinho ou espumante também podem ser transformadas em enfeites de Natal reciclados incríveis. Nesse caso, os anjinhos podem ser ótimos para pendurar na árvore ou em qualquer cantinho da casa.

Jornal

Foto: Reprodução/Pinterest

Esse anjinho feito de folhas de jornal é puro charme. Vale aproveitar as edições anteriores do periódico e criar seu próprio enfeite de Natal reciclado. Lindo, prático e barato!

Lâmpadas

Foto: Reprodução/Pinterest

Sabe aquela lâmpada queimada que você costuma descartar no lixo? Com uma dose de criatividade, ela pode ser transformada em um boneco de neve divertido e cheio de estilo.

Cápsulas de café

Foto: Reprodução/Pinterest

Quem não dispensa um bom cafezinho de cafeteira também pode reaproveitar as cápsulas para montar um lindo enfeite de Natal. Além de reciclável, o material é uma opção moderna e inovadora para compor as guirlandas . A dica é misturar diferentes cores na hora de criar a sua!

Texto: Redação Alto Astral | Edição: Milena Garcia e Renata Rocha