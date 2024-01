Foto: Reprodução Enemies to lovers: os 7 melhores livros do gênero

Em uma jornada emocional e repleta de reviravoltas, os romances “Enemies to Lovers” têm conquistado leitores ávidos por tramas intensas e apaixantes. Pensando nisso, vamos conhecer os sete melhores livros desse cativante gênero, onde a tensão entre protagonistas inicialmente opostos se transforma em paixão arrebatadora. De enredos envolventes a personagens cativantes, descubra as narrativas que elevam o conceito de “inimigos para amantes” a novas alturas, proporcionando experiências literárias inesquecíveis.

Se alguém perguntasse a Jasmine Santos como ela descreveria os últimos anos de sua vida em uma única palavra, ela, definitivamente, usaria uma com quatro letras. Depois de dezessete anos e incontáveis promessas e ossos quebrados, ela sabe que as portas para competir na patinação artística estão começando a se fechar. Mas a oferta mais incrível de sua vida surge por meio de um cara arrogante e idiota que ela passou a última década desejando poder lançar na direção de um ônibus em movimento. Então, Jasmine compreende que precisará reconsiderar tudo. Inclusive Ivan Lukov.

Catalina Martín, uma engenheira espanhola em Nova York, enfrenta o dilema de encontrar um acompanhante para o casamento iminente de sua irmã, especialmente por ter que lidar com seu ex-namorado, irmão do noivo. Com apenas um mês para encontrar um parceiro disposto a participar da farsa, seu colega de trabalho, Aaron Blackford, se oferece, mesmo com sua personalidade irritante. Enquanto a data do casamento se aproxima, Catalina começa a questionar se ele pode ser mais do que aparenta, superando sua atitude insuportável no escritório.

A República, anteriormente conhecida como a Costa Oeste dos Estados Unidos, está em guerra constante com as Colônias. June, uma prodígio militar de quinze anos, pertence a uma família de elite, enquanto Day, também com quinze anos, é o criminoso mais procurado, originário das favelas. Quando o irmão de June é assassinado, e Day é o principal suspeito, seus caminhos se cruzam em uma trama de intriga, vingança e segredos obscuros do governo. Essa é uma narrativa cheia de ação, suspense e romance, revelando verdades surpreendentes sobre a conexão entre June e Day.

Mackenzie Cabot, acostumada a agradar a todos ao seu redor, é forçada a se mudar para Avalon Bay, uma cidade litorânea, para seguir as expectativas dos pais. Lá, ela conhece Cooper Hartley, o bad boy da cidade, que desafia sua vida ordenada. Uma amizade autêntica surge entre eles, e Cooper percebe que Mac é mais do que apenas mais uma pessoa rica. No entanto, à medida que o relacionamento floresce, segredos ameaçam abalar a estabilidade que Mac encontrou em Avalon Bay. O amor entre eles é testado diante das revelações que podem colocar em risco tudo o que Mac considera seu lar.

Em um mundo implacável da gestão esportiva, Jared e Banner são como tubarões em um aquário, constantemente provocando um ao outro. Jared, um agente esportivo bem-sucedido, encontra em Banner uma oponente feroz, enquanto ela, uma mulher de sucesso em um campo dominado por homens, vê Jared como um fracasso épico de sua vida. Ambos se desafiam e jogam um jogo de poder, onde Jared acredita que pode obter uma segunda chance, mas Banner está determinada a manter-se indiferente.

Olive, a gêmea azarada, vê sua sorte mudar quando uma alergia a frutos do mar a salva de uma intoxicação alimentar na festa de casamento da irmã. Diante da oportunidade de uma lua de mel gratuita no Havaí, ela se vê obrigada a compartilhar a viagem com Ethan, o irmão do noivo e seu inimigo mortal. Apesar das intenções iniciais de manter distância, uma série de eventos leva a uma situação onde ambos precisam fingir ser um casal. Entre diálogos inteligentes, sarcasmo e paisagens deslumbrantes, Imperfeitos oferece uma comédia romântica envolvente, mostrando que onde há raiva, pode haver fogo.

Em “O Visconde que me Amava”, durante a temporada de eventos de 1814 em Londres, Anthony Bridgerton, um visconde rico, decide encontrar uma esposa. Sua escolha é Edwina Sheffield, a debutante mais desejada, mas Kate, a irmã mais velha, se opõe. Enquanto Anthony tenta conquistar Kate, ela descobre que por trás da reputação devassa há um homem honesto. A tensão entre eles se transforma em desejo, proporcionando uma narrativa envolvente e cativante, característica do estilo humorístico e emocional de Julia Quinn.

