Enem: confira as 5 últimas edições da prova para estudar na reta final

A primeira fase da edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 acontece no próximo final de semana. Na reta final dos estudos, as edições anteriores da prova podem servir como aliadas para treinar o tempo de exame e até mesmo o modelo das questões.

Desde 2009, o Enem é composto por quatro provas objetivas — de linguagens (português e língua estrangeira), ciências humanas, ciências da natureza e matemática —, com 45 questões cada, além da redação. A aplicação da prova é feita em dois dias e há um caderno de questões para cada dia de exame.

Neste ano, o Enem será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro.

As provas e gabaritos das edições anteriores do exame podem ser encontradas no portal gov.br.

Confira as cinco últimas provas, com base no caderno Azul da aplicação regular:

Enem 2022

1º Dia – Caderno 1 – Azul – Aplicação Regular

2º Dia – Caderno 7 – Azul – Aplicação Regular

Enem 2021

1º Dia – Caderno 1 – Azul – Aplicação Regular

2º Dia – Caderno 7 – Azul – Aplicação Regular

Enem 2020

1º Dia – Caderno 1 – Azul – Aplicação Regular

2º Dia – Caderno 7 – Azul – Aplicação Regular

Enem 2019

1º Dia – Caderno 1 – Azul – Aplicação Regular

2º Dia – Caderno 7 – Azul – Aplicação Regular

Enem 2018

1º Dia – Caderno 1 – Azul – Aplicação regular

2º Dia – Caderno 7 – Azul – Aplicação regular

Locais de prova

Os locais de prova foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na última terça (24) — confira aqui como consultar.

Com isso, os estudantes puderam ter acesso ao Cartão de Confirmação, que é o documento que informa o número de inscrição, a data, a hora e o local das provas. O idioma escolhido para a prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol) e as solicitações de atendimento especializado (como no caso de pessoas com deficiência, por exemplo) também aparecem no documento.

Confira, abaixo, o calendário do Enem 2023 com as próximas datas:

05 de novembro: prova de linguagens (português e língua estrangeira), ciências humanas e redação;

12 de novembro: prova de ciências da natureza e matemática;

24 de novembro: divulgação do gabarito;

16 de janeiro de 2024: divulgação do resultado.

Quais os horários de aplicação (no horário de Brasília)?

Abertura dos portões: 12h;

Fechamento dos portões: 13h;

Início das provas: 13h30;

Fim das provas no primeiro dia: 19h;

Fim das provas no segundo dia: 18h30.

Fonte: Nacional