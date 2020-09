Encontros virtuais entre familiares e presos podem ser aperfeiçoados, diz Doria

Governo do Estado de São Paulo/Divulgação Governador pediu para que prefeitos de cidades turísticas e de municípios do litoral tomem medidas restritivas.

Durante a entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (2) no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) fez um apelo aos jovens, pedindo para que não ocorram aglomerações no feriado do Dia da Independência do Brasil, que será celebrado no dia 7 setembro, na próxima segunda-feira.

Na declaração, Doria disse que participar de aglomerações e não utilizar máscaras “não é um ato de responsabilidade com a sua vida e com a sua saúde”. Além disso, o governador fez um apelo à população e, especialmente, aos jovens. Confira a fala do tucano:

“Deixo aqui um apelo, em especial aos jovens, aos pais dos jovens, aos avós dos jovens e aos amigos dos jovens para que os orientem a seguir esta orientação: não façam aglomerações em praias, em calçadões, em praças, em parques, em clubes, em condomínios ou residências privadas”.

A declaração foi dada pelo governador dias depois de mais de 200 mil veículos se dirigirem ao litoral e lotarem praias da região. Doria diz que, por conta do que foi visto no último fim de semana, existe preocupação por parte do governo.

“É muito preocupante a circunstância do que vimos no último final de semana, que não era um feriado prolongado, onde mais de 200 mil veículos se dirigiram para o litoral aqui em São Paulo e vimos as praias lotadas de pessoas sem a utilização de máscaras, sem obediência ao distanciamento social e ainda aglomerações entorno de bares”, disse Doria, que completou: “Aglomeração com máscara não é recomendável. Sem máscara, então, é condenável”.

Doria pediu, ainda, que os prefeitos e prefeitas das cidades do litoral e de cidades turísticas adotem medidas restritivas. O governador também afirmou que eles poderão contar com o apoio da Polícia Militar, desde que o suporte seja solicitado. A fiscalização deverá contar ainda com equipes da vigilância sanitárias e da Guarda Municipal.