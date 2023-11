Encontros Setoriais discutem propostas para o fortalecimento de políticas culturais no Estado

Iniciada nessa segunda-feira (06), a série de Encontros Setoriais da Cultura reúne até sábado (11) artistas, agentes culturais e demais representações de 18 segmentos da cultura, para debater, ao longo desses seis dias, sobre as políticas públicas locais e nacionais nas mais diversas áreas. Todos os encontros acontecem no Museu de Arte do Espírito Santo (Maes) e no Hub ES+, no Centro de Vitória, com exceção do encontro setorial das culturas indígenas, a ser realizado em Aracruz.

>>> Qualquer agente cultural ou membro da sociedade civil pode participar do evento. Para isso, basta chegar ao local do encontro antes das 18h e credenciar-se. (Veja a programação abaixo)

Com mediação realizada por servidores da Secretaria da Cultura (Secult), os debates incluem dinâmicas para que os participantes apresentem ações e propostas a serem registradas em uma relatoria por um profissional de apoio técnico presente. Outro ponto é a presença de profissional de tradução de libras à disposição para auxiliar na acessibilidade e na modalidade de comunicação para o público.

No Maes, aconteceu o encontro da área de museus

Além de apresentarem propostas construtivas sobre as políticas culturais, os participantes elegem os delegados setoriais que vão representar cada segmento nas conferências de cultura estadual, a ser realizada nos dias 1º e 2 dezembro, e nacional, que acontece entre os dias 4 e 8 de março de 2024 em Brasília, Distrito Federal. Promovido pela comissão organizadora da Secult com o Conselho Estadual de Cultura (CEC), os Encontros Setoriais fazem parte da etapa do calendário de escutas públicas de ambas as conferência de cultura.

Os delegados e suplentes credenciados também contribuirão para a elaboração de propostas e relatórios sobre os diferentes eixos temáticos que vão nortear o novo Plano Estadual de Cultura, a ser incorporado em 2024, em consonância com o plano nacional que será construído durante a 4ª Conferência Nacional de Cultura (CNC).

A subsecretária de Estado de Políticas Culturais, Carolina Ruas, destaca que a série de Encontros Setoriais da Cultura é um momento de diálogo direto com a sociedade civil e os setores, mapeando desafios e propondo soluções mais justas e inclusivas, ouvindo assim as demandas das comunidades. “O nosso objetivo é promover um momento de escuta com a sociedade civil para que ela seja propositiva e seja protagonista em contribuir e formular as políticas públicas da cultura para sejam viáveis para executar tanto no nível estadual como em forma de recomendação em nível federal e municipal”, ressalta.

Já a Sala Criativa do HUB ES+ recebeu o encontro sobre Patrimônio Imaterial

Encontros Setoriais da Cultura – Próximas datas da programação:

07/11 (terça) – 18h às 21h

Arte digital – Sala Maker HUB ES+

Artes visuais – Auditório MAES

Expressões artísticas culturais afro-brasileiras – Sala Criativa HUB ES+

08/11 (quarta) – 18h às 21h

Livro, leitura e literatura – Auditório HUB ES+

Patrimônio Material – Auditório MAES

Circo – Sala Marker HUB ES +

09/11 (quinta) – 18h às 21h

Dança – Sala Criativa HUB ES+

Arquitetura e urbanismo – Auditório MAES

Artesanato – Auditório HUB ES+

10/11 (sexta) – 18h às 21h

Design – Auditório MAES

Moda – Sala Criativa HUB ES+

Teatro – Auditório HUB ES+

11/11 (sábado) – 14h às 17h

Cultura indígenas – Aracruz (local a definir)

Culturas Populares – Auditório HUB ES+

Arquivos – Sala Criativa HUB ES+

Locais:

>>> HUB ES +, Praça Costa Pereira, 30, Centro, Vitória

>>> Museu de Arte do Espírito Santo (Maes), Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória

>>> Aracruz (local a ser definido)

