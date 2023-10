Encontros e trocas de saberes multiculturais marcam o 19º Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória

Território de encontro, celebração e reflexão das artes cênicas e suas vertentes, o Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória (Fenatevi) chega à sua 19ª edição apostando na formação e possibilitando trocas de vivências e saberes multiculturais entre artistas veteranos, iniciantes e público.

Com uma programação gratuita, aberta ao público em geral, o Fenatevi acontece de 13 a 21 de outubro em diversos espaços culturais em Vitória (Casa da Música Sônia Cabral, Teatro Universitário, na Ufes, e Teatro do Sesi), Cariacica (Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto) e na Serra (Estação Cidadania Cultura e Centro Cultural Eliziário Rangel).

Haverá apresentações de espetáculos nacionais e internacionais convidados, de artistas locais, além de atividades multidisciplinares que visam à capacitação, sempre com o objetivo de fortalecer o teatro capixaba e promover debates sobre o fazer artísticos. Ao todo, serão 22 espetáculos, seis oficinas e homenagens a três personalidades ligadas às artes cênicas: Marcia Gaudio Campos, Armando Mecenas e Marcos de Castro (in memoriam).

A comédia dramática “O pai”, que rendeu ao protagonista Fúlvio Stefanini o Prêmio Shell de melhor ator, vai abrir a programação do festival, com apresentações no Teatro Universitário, em Vitória, sexta-feira (13) e sábado (14).

Um dos atores mais consagrados do país, com seis décadas de carreira, Fúlvio Stefanini interpreta André, um idoso de 80 anos, rabugento à primeira vista, mas dotado de simpatia e senso de humor cativantes. Na trama, ele é o centro de um dilema vivido por sua filha: assumir a responsabilidade de cuidar do pai, cuja saúde mental está em declínio, ou interná-lo em uma instituição de idosos.

A peça “A sós”, do Grupo Teatral Caparaó, de Alegre, está entre as produções capixabas (Foto: Taynara Barreto)



Diversidade

Mais que despertar o interesse da população para as artes cênicas, estimulando o desenvolvimento do mercado para os profissionais que atuam na área, o Fenatevi pretende sobretudo desvincular o teatro da noção de cultura de elite, abrindo espaço para as mais variadas linguagens e expressões artísticas, combinando-as.

Realizado desde 2005, o festival vem crescendo em tamanho e diversidade, contabilizando um público de mais de 168 mil pessoas, somando todas as edições. Além de ser o maior festival das artes cênicas do estado, é referência para diretores, coordenadores artísticos e produtores de teatro de outras regiões do Brasil, que vêm ao Espírito Santo para assistir ao festival à procura de novidades, bem como participar dos debates e das oficinas que acontecem durante toda a programação.

Nos últimos 18 anos, foram 475 espetáculos apresentados, com presença de 25 municípios do Espírito Santo e de 21 estados brasileiros, representando um panorama amplo e bastante diverso da produção teatral local e nacional. Além disso, espetáculos de 21 países já passaram pelos palcos do festival, com destaque para Cuba, Venezuela, França, Argentina, República Tcheca e Moçambique.

Ao longo dessa trajetória, foram realizadas também mais de uma centena de ações de formação e qualificação profissional, com oficinas de produção, teatro de bonecos, direção, corpo e iluminação, entre outras especialidades.

Realizado pela Associação Cultural, Circense e Ambiental Uma Floresta, com produção da Ratimbum Produções de Artes, o Fenatevi tem suas atividades ligadas diretamente à movimentação da rede de economia criativa local, que estimula o desenvolvimento de novos projetos e intercâmbios profissionais.

O festival conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale e da ArcelorMittal, viabilizado por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura (MinC), e da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, da Secretaria da Cultura (Secult).



Serviço:

19º Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória

Quando: de 13 a 21 de outubro

Quando: de 13 a 21 de outubro



