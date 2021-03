Encontro sobre ferrovia e duplicação da BR 381 será somente virtual

A insegurança sanitária, provocada pela pandemia de Covid-19, aliada ao grande número de pessoas confirmando presença no evento, levou o prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD) a determinar a suspensão do encontro presencial do Movimento Pró-Corredor Logístico Rota 381, que estava programado para esta sexta-feira, dia 5, e a sua realização apenas de forma virtual, aberta à participação de quem desejar.

A organização do evento havia se programado para reunir no máximo 70 pessoas no encontro presencial, mas houve uma grande resposta ao anúncio da reunião e já havia mais de 200 pessoas confirmadas. “Não temos como frustrar essas pessoas, impedindo-as de participar, e muito menos de permitir tanta gente num local fechado, quando todos estamos assustados com a propagação do novo coronavírus”, disse Enivaldo.

“Foi com pesar que tomei a decisão”, acrescentou o prefeito: “Este é um momento muito importante para o nosso município e as regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo e Leste de Minas Gerais. Mas não vamos nos dispersar. Vamos continuar conectados e participar, virtualmente, da reunião para tomarmos conhecimento desses grandes projetos, que são a duplicação da BR 381 entre São Mateus e Governador Valadares, a ferrovia Minas-Espírito Santo e o porto da Petrocity em São Mateus”.

Na nota distribuída no meio da tarde desta quarta-feira (3), o prefeito Enivaldo dos Anjos disse que pessoas muito próximas a ele foram diagnosticas com a Covid19, inclusive um assessor pessoal, com quem ele se encontrou na semana passada e, por isso, o chefe do Executivo entrou em isolamento e não está tendo contato direto com ninguém pelos próximos sete dias.