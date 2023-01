Encontro sadomasoquista acaba mal, e homem morre após morder o pênis do parceiro

A polícia prendeu na semana passada um homem suspeito de ter matado um outro que ele havia conhecido na web e com que havia se encontrado para uma sessão de sexo sadomasoquista.

No dia 5 de setembro do ano passado, a polícia recebeu uma denúncia de “morte suspeita” e foi até um endereço em Kissimmee (Flórida, EUA). Policiais encontraram um homem morto na residência. “A vítima falecida usava equipamento de bondage (prática sadomasoquista que envolve amarras) e parecia ter trauma no corpo. O legista determinou que a morte fora causada por trauma contundente e estrangulamento”, informou a polícia.

Quatro meses depois, a investigação levou a polícia a Bryant Scott Demelo, a última pessoa a ver a vítima viva. Em delegacia, ele deu detalhes sobre como o jogo sexual de bondage deu errado, disseram autoridades.

“Demelo disse aos detetives que ele e a vítima se conheceram em um grupo de bate-papo online para encontros sexuais, e os dois marcaram um encontro”, disseram autoridades. “Segundo o Sr. Demelo, durante o sexo oral, a vítima mordeu o seu pênis, o que levou o Sr. Demelo a espancar a vítima”, contou reportagem do jornal “Miami Herald”. A vítima sofreu ferimentos graves e ficou inconsciente”, acrescentaram. O homem então deixou a residência sem chamar o serviço de emergência. No momento da prisão, ele estava de posse de metanfetamina.

Bondage é um tipo de “jogo sexual que envolve amarrar ou restringir consensualmente um parceiro em uma posição sexual para dar ou receber prazer”, de acordo com o “Medical News Today”.