Encontro regional de produtores rurais em Jales, São Paulo

No próximo dia 20 de março, quinta-feira, a cidade de Jales, situada a aproximadamente 586 km da capital paulista, sediará o Encontro Regional de Produtores Rurais. O evento, promovido pelo Sebrae-SP, ocorrerá das 13h às 19h na Escola Vocacional.

Destinado a agricultores, pecuaristas e profissionais do setor, o encontro visa promover a troca de experiências, atualização profissional e a adoção de novas tecnologias no campo. O Encontro Regional de Produtores Rurais em Jales representa uma oportunidade ímpar para os profissionais do agronegócio se atualizarem, ampliarem suas redes de contato e adotarem práticas inovadoras que contribuam para o desenvolvimento sustentável do setor.

Entre os destaques, os participantes poderão entender melhor como se proteger do endividamento rural, em uma palestra com Celso Penha Vasconcellos, advogado de Votuporanga, além de aprender sobre internacionalização de propriedades frutícolas e novos mercados, com Jorge de Souza, da Abrafrutas.

Programação Completa:

13h00 – Abertura Oficial: Boas-vindas e apresentação dos objetivos do evento.

13h30 – Palestra: Proteção contra o Endividamento Rural: Estratégias e orientações para gestão financeira eficiente no agronegócio.

14h30 – Palestra: Internacionalização de Propriedades Frutícolas e Acesso a Novos Mercados: Técnicas para expandir a comercialização de produtos frutícolas no mercado internacional.

15h30 – Intervalo e Networking: Momento para interação entre os participantes e visita aos estandes de exposição de produtos agrícolas.

16h00 – Unidade Móvel de Capacitação: Demonstrações práticas de novas tecnologias e técnicas agrícolas.

17h30 – Mesa-Redonda: Inovações Tecnológicas no Agronegócio: Discussão sobre as tendências e desafios da modernização no campo.