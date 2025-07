Encontro Nacional de Capoeira é realizado em Cachoeiro de Itapemirim

No último fim de semana, foi realizado, em Cachoeiro de Itapemirim, o 16° Encontro Nacional Mocambos Capoeira, evento que reuniu diversos grupos de capoeira do Espírito Santo e de estados vizinhos para uma programação que envolveu cerimônia de graduação e apresentações públicas de capoeira.

Trata-se da primeira das festas tradicionais que compõem o calendário de celebrações do projeto Pontão de Cultura Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense, iniciativa que engloba diversas atividades com os grupos da entidade.

No último sábado (28), foi realizada a tradicional cerimônia de formatura e de troca de cordas — quando os estudantes recebem uma graduação pelo seu desempenho na capoeira. Na ocasião, foram comemorados os dez anos de corda vermelha do Mestre Bulldog (Diogo Sant’ana Fardin), do grupo Mocambos Capoeira. Além disso, também ocorreu um importante marco para o patrimônio imaterial capixaba: a Mestra Vampyra (Kely Cristina Belato) foi a segunda mulher a receber o título de Mestra de Capoeira no sul do Estado.

A Mestra Vampyra, que também integra o grupo Mocambos, afirma: “É uma responsabilidade muito grande carregar o legado de um mestre. Sou mãe, esposa, professora e agora também mestra de capoeira, com muito orgulho e dedicação.” O Mestre Bulldog declara que a capoeira é sua filosofia de vida: “É algo que levo desde criança, e me sinto honrado em formar a segunda mestra do sul do Espírito Santo.”

Nesse domingo (29), dia da Festa de Cachoeiro, houve a tradicional Roda da Estação, na Linha Vermelha, com apresentação pública de capoeira, compondo as comemorações do aniversário do município. Essa roda é realizada desde 2003, sempre no dia do desfile cívico da cidade.

O Encontro deste ano reuniu mais de 200 capoeiristas, vindos de diversas partes do território capixaba e também dos estados de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro.

O 16° Encontro Nacional Mocambos Capoeira foi realizado em parceria com a Associação Cultural Mocambos Capoeira (que é registrada como Ponto de Cultura e sediada no bairro Gilson Carone) e contou com o apoio do Instituto de Preservação do Patrimônio Cultural Ádapo. O Pontão da Associação de Salvaguarda é um projeto contemplado pelo Edital 006/2024 – Fomento a Projetos Continuados de Pontões de Cultura, da Lei Cultura Viva, por meio da Secretaria da Cultura (Secult).

Cultura cachoeirense valorizada



O Pontão de Cultura Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense é um projeto que integra os seus grupos associados por meio de atividades, como cursos, oficinas e festas tradicionais (além do Encontro de Capoeira, haverá outras celebrações ao longo do ano). O curso de formação já teve início no mês de junho e as oficinas começarão em breve.

As ações podem ser acompanhadas pelas redes sociais e pelo próprio site da Associação: www.patrimoniocachoeiro.org/pontao-de-cultura .

Todos os links de perfis e canais de comunicação oficiais estão em www.linktr.ee/patrimonioimaterial.ci .

