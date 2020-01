Encontro de negócios de São Mateus reúne empresas dos setores de petróleo, gás e celulose

Bandes estará presente no evento da Findes, apresentando soluções financeiras para os participantes.

A equipe do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) estará presente no Encontro de Negócios de São Mateus, organizado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), no município. O encontro, que ocorre nesta quarta-feira (20), irá debater demandas para o fortalecimento do parque industrial local, principalmente de empresas dos setores de petróleo, gás e celulose.

O foco do evento é o fomento de novos mercados econômicos para empresas de pequeno e médio porte, que atuam como fornecedoras das cadeias produtivas de petróleo e gás e celulose. O Bandes apresentará aos empresários participantes soluções de crédito voltadas para investimentos em modernização, melhoria na produção e inovação, por meio de tecnologias da informação e automação industrial.

O Espírito Santo é um dos mais importantes produtores brasileiros de petróleo e gás natural. As perspectivas em torno desta cadeia produtiva movimentam negócios, atraem investimentos e geram boas oportunidades para os investidores, como no setor naval, de logística para atendimento às atividades de exploração e produção, entre tantas outras.

Já a cadeia produtiva de celulose e papel possibilita oportunidades de investimento em diversos modelos de negócios que abrangem as etapas de produção de madeira, energia, celulose e papel, reciclagem de papel, produção gráfica e editorial e também atividades de comércio, distribuição e transporte.

A participação do Bandes no evento da Findes está alinhada ao planejamento estratégico do banco de desenvolvimento capixaba, que tem atuação focada em apresentar aos empresários soluções financeiras para o investimento produtivo. A partir do novo planejamento do banco, a área comercial conta com um modelo de atendimento ao cliente, estruturado sobre dois pilares: o de desenvolvimento regional e de desenvolvimento setorial.

A forma de atuar possibilita empreendimentos estratégicos para o desenvolvimento regionalmente equilibrado do Espírito Santo.

SERVIÇO:

Encontro de Negócios – São Mateus

Data: 22/01(quarta-feira)

Horário: 15h30

Local: Auditório da Associação Empresarial do Litoral Norte do ES (Assenor), São Mateus, Espírito Santo.