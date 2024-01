FreePik Encontre o seu tipo de cacho para definir os seus cuidados capilares

Especialista em cabelos cacheados e crespos, Bianca Hulmann explica que a curvatura dos cachos é determinada principalmente pela forma do folículo piloso, ou seja, a estrutura da pele de onde o cabelo cresce. “Um cabelo ondulado tem a característica de raiz mais lisa, e a ondulação começa a partir de 4 ou 5 dedos de comprimento. Já o cabelo cacheado tende a ter os cachos desde a raiz em forma de espiral, enquanto o crespo apresenta cachos bem pequenos ou em forma de Z”, detalha Bianca.

Para identificar a curvatura do cabelo, Bianca menciona um sistema de classificação que varia de 1 a 4. O cabelo liso é classificado como tipo 1, enquanto o cabelo crespo é classificado como tipo 4. Dentro dessas categorias, existem subcategorias (A, B e C) que indicam a intensidade da curvatura. Por exemplo, o tipo 2A é levemente ondulado, enquanto o 4C é extremamente crespo. Além disso, a espessura do fio, o padrão do cacho e o nível de definição também ajudam a determinar a curvatura.

A especialista ressalta que a curvatura do cabelo influencia diretamente nos cuidados necessários. “Cabelos com curvaturas mais fechadas, como 3C, 4A, 4B e 4C, tendem a ser mais secos e frágeis, necessitando de mais hidratação e cuidados para evitar a quebra. Por outro lado, cabelos ondulados ou com cachos mais abertos, como 2A ou 3A, podem precisar de produtos para definição e controle do frizz, mas geralmente retêm mais umidade”, esclarece.

Conhecer a curvatura do cabelo é essencial para escolher os produtos e técnicas mais adequados. Bianca destaca a importância de utilizar o tipo de shampoo, condicionador, cremes de pentear e técnicas de corte e estilização específicos para cada tipo de cacho. Essa compreensão permite uma rotina de cuidados que respeita as necessidades específicas de cada tipo de cabelo, resultando em saúde, definição e beleza aos fios.

Bianca diz que é importante as pessoas a conhecerem a curvatura do seu cabelo e a experimentarem diferentes produtos e técnicas para encontrar o que melhor se adapta às suas necessidades. “Cada cacho é único e merece cuidados personalizados para realçar sua beleza natural”, finaliza.

