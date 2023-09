Encontrado corpo de homem que desapareceu no Rio Cricaré em São Mateus

O corpo do homem que estava desaparecido após entrar no Rio Cricaré, no bairro Cacique, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, desde a tarde da última quarta-feira (13), foi encontrado às margens do rio na manhã desta sexta-feira (15). As buscas por ele eram realizadas pelo Corpo de Bombeiros desde o dia do desaparecimento. A identidade dele não foi divulgada. As informações são de A Gazeta.