Encontrada queimada dentro de casa, jovem grávida perde bebê

A jovem grávida está internada na UTI do Hospital das Clínicas, na capital paulista. A mãe a encontrou queimada em casa

A Polícia Civil apura um caso em que uma jovem de 22 anos foi atacada e queimada dentro de sua casa, o que resultou na perda de seu bebê, em Cotia, interior de São Paulo. Ela está internada na UTI do Hospital das Clínicas, na capital paulista. O caso, que está sob investigação, levou diversos pontos do mistério que ronda sobre o caso

A jovem foi encontrada desacordada e com diversas queimaduras no corpo dentro de casa. Ela está internada em estado grave. O jornal Correio do Interior, com o setor policial da cidade de Cotia, apurou que jovem é Stefanie Batista dos Santos.