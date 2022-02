Enciumado, homem é nocauteado durante briga em bar; vídeo

Um homem foi nocauteado na porta de um bar em Salvador (BA) durante uma briga motivada por ciúmes. Testemunhas registraram a cena, ocorrida na noite do último sábado (29.jan).

Nas imagens, é possível ver quando um rapaz acerta a vítima em cheio, com um forte soco no rosto, enquanto outras pessoas tentavam conter os dois. O homem caiu inconsciente no chão.

A briga teria começado após a mulher ter ido ao bar do ex-companheiro acompanhada do atual namorado. O caso não foi registrado oficialmente nas polícias Militar e Civil e, até o momento, o estado de saúde do homem agredido é desconhecido.

Assista: