‘Encho sua cara de bala’: Homem saca arma após ser cobrado por não usar máscara

Reprodução Homem ameaça atirar por ser cobrado de usar máscara

RIO – Um homem foi filmado com uma arma na mão e ameaçando atirar contra uma pessoa que tinha lhe pedido para colocar máscara, em Belo Horizonte (MG). O portador do revólver havia entrado em uma clínica médica sem o equipamento de proteção obrigatório em toda a capital mineira.

A ameaça ocorreu na manhã desta segunda-feira e foi filmada. As imagens mostram dois homens discutindo, um deles dentro do estabelecimento e outro do lado de fora.

De acordo com o jornal O Tempo, o homem que estava em frente à clínica parou no local após ouvir os gritos da pessoa armada. Na gravação, ele diz: “você está xingando a mulher porque a mulher está falando uma coisa que ela está certa”.

Em seguida, o homem armado responde: “E eu também estou certo no meu direito”. Na sequência, ele já levanta o tom de voz, grita que não quer mais discutir e xinga o interlocutor.

A pessoa que estava em frente à clínica retruca e diz para o homem armado repetir os xingamentos do lado de fora do estabelecimento. É neste momento que o agressor saca a arma da cintura e caminha para fora da clínica.

“O que você quer? Você quer?”, diz o homem, mostrando a arma. “Dá um tapa em mim para ver se eu não encho sua cara de bala”, diz o homem, aos gritos.

Desesperada, uma atendente que filmava a ameaça pedia para o homem armado guardar o revólver. Segundo o jornal O Tempo, o agressor havia entrado na clínica anteriormente e foi cobrado para colocar máscara.

Pouco depois ele retornou ao local com o equipamento de proteção no rosto, mas sem tapar o nariz, e xingando a atendente. Ao escutar os gritos, um outro homem parou no local para socorrer as trabalhadoras da clínica.

De acordo com o jornal O Tempo, o agressor é um policial militar reformado. A reportagem do GLOBO entrou em contato com a corporação mas não obteve retorno até a publicação.