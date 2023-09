Encapuzado invade casa e rouba mais de R$ 60 mil em joias e dinheiro no Norte do ES

Suspeito, que estava armado, determinou que vítimas abrissem o cofre. Ele também roubou cerca de R$ 17 mil em dinheiro, segundo PM.

Um homem encapuzado invadiu a residência de um casal no bairro Ilmo Covre, em Boa Esperança, no Norte do Estado, na tarde da última segunda-feira (25). Segundo a Polícia Militar, o suspeito, que estava armado, determinou que as vítimas entrassem na casa e abrissem o cofre, de onde subtraiu R$ 17 mil em dinheiro, além de joias avaliadas em torno de R$ 50 mil. Os nomes dos envolvidos no caso não foram divulgados.

De acordo com as vítimas, o criminoso teria acessado a residência pulando o muro dos fundos. Assim que adentrou no imóvel, ele surpreendeu o casal na varanda, armado, e praticou o roubo. O homem conseguiu fugir pelo mesmo local em que entrou.

Durante uma varredura nas imediações, policiais militares encontraram uma arma de fogo calibre 6.35 e um carregador com duas munições – ambos caídos nos fundos da casa. Os materiais foram apreendidos e encaminhados à delegacia.