Encantador de serpentes morre após ser atacado por cobra; assista

Um encantador de serpentes foi morto depois que uma cobra-rei o mordeu duas vezes durante uma apresentação para vizinhos, na Indonésia . O homem, conhecido como Norjani, havia prendido a cobra por uma semana em uma casa de madeira para uso medicinal. No entanto, resolveu mostrá-la para o público e acabou sendo atacado pelo animal. As informações são do jornal britânico Metro.

O momento do ataque foi gravado por quem via a apresentação. Nas imagens, é possível observar Norjani segurando a cobra de 5 metros de comprimento. O animal se lança contra o rosto do homem, que ri e segura a cabeça do réptil.

Mais de duas horas após a apresentação , Norjani passou mal e foi levado ao hospital, onde recebeu antiveneno. No entanto, o veneno da cobra já havia se espalhado por todo o corpo e, horas mais tarde, ele foi declarado morto.

Para vingar a morte de Norjani, a família resolveu matar a cobra cortando sua cabeça. Um ato que eles acreditam que vingaria qualquer espírito maligno.

A cobra-rei é encontrada em todo o sul da Ásia e é uma das espécies mais mortais de cobra do mundo. As vítimas de mordida sofrem inchaço e vermelhidão ao redor da ferida, dificuldade em respirar, vômito e náusea, visão turva, sudorese e salivação e dormência no rosto e nos membros.

Quem é mordido deve tentar permanecer imóvel para diminuir a circulação sanguínea e impedir que o veneno se espalhe pelo corpo. Um torniquete também pode ser usado no local da picada para conter o fluxo de veneno até que a vítima vá a um hospital para receber antiveneno. As picadas de cobra são responsáveis ​​por milhares de mortes por ano na Indonésia.