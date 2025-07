Encantada com a maternidade, Dani Calabresa declara: ‘Quero outro já’

Dani Calabresa, de 43 anos, está encantada com o nascimento do filho Bernardo, fruto da união com o publicitário Richard Neuman. O bebê nasceu no último dia (8), em São Paulo, mas a humorista só anunciou a novidade em 17 de julho, dizendo: “O coração que batia aqui dentro, agora está aqui fora, fazendo o nosso transbordar de AMOR.”

Nas redes sociais, Dani falou sobre o puerpério, destacando o cansaço e a conexão intensa com o bebê: “Está tão gostoso! Com sono, dor no bico… mas a conexão é tudo”. Empolgada com a maternidade, surpreendeu ao afirmar: “Quero outro já”.

A gravidez foi fruto de fertilização in vitro, iniciada em 2020, e anunciada em janeiro de 2025. Dani também agradeceu o apoio do marido e já cogita aumentar a família.