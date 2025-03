Empréstimos consignados podem atingir R$ 120 bilhões até o fim do ano

Projeção é do secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Francisco Macena, que afirmou que apenas R$ 4 bilhões serão recursos novos

O secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena, projetou que, até o final de 2024, poderá haver R$ 120 bilhões de contratos negociados no Programa Crédito do Trabalhador, que é o novo modelo de empréstimo consignado privado. Ele destacou, porém, que uma parte pequena será de recursos novos, enquanto a maior parcela virá de migrações de modalidades já contratadas. Assim, garantiu ele, não haverá mais endividamento.

Ele acredita que apenas R$ 4 bilhões serão de dinheiro de recurso novo, ou seja, novas contratações. “Na verdade eu estou falando de uma parte de renegociação para aliviar aquele trabalhador que ele sair do agiota para ele sair do crédito pessoal, para ele sair do cartão de crédito”, argumentou Macena em entrevista, concedida nessa segunda-feira (24/3) na sede da pasta.

“Eu acredito que até o final do ano nós teremos R$ 120 bilhões negociados dentro do Crédito do Trabalhador e, de novo, entre contratos renegociados e crédito novo”, completou.

O número dois do ministro Luiz Marinho disse que muitas pessoas que adquiriram o crédito pessoal tiveram que contratar taxas muito elevadas, entre 7% a até 10%. Na visão de Macena, essas pessoas estão “numa situação muito difícil”, porque os juros foram muito altos. “Então, as próprias instituições estão trabalhando para migrar esse crédito também para o crédito do trabalhador”, frisou.

Crédito consignado CLT

Têm direito: trabalhadores com carteira assinada, inclusive rurais e domésticos, além de assalariados de MEIs.

O aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) disponibiliza a opção de solicitar o crédito.

Ao requerer um empréstimo, o trabalhador terá que autorizar o acesso a dados pessoais (nome, CPF, margem do salário disponível para consignação e tempo de empresa), seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Depois dessa etapa, o trabalhador recebe as ofertas das instituições financeiras em até 24 horas. Com as propostas em mãos, a pessoa pode escolher a melhor opção e firmar a contratação do crédito diretamente no canal eletrônico do banco.

As parcelas serão descontadas mês a mês na folha do trabalhador, diretamente pelo empregador, o que reduz a chance de inadimplência. O desconto ocorre por meio do eSocial, limitando-se à margem de 35% do salário.

A partir de 25 de abril, também será possível fazer contratações pelos canais eletrônicos dos bancos.

Mais de 84 instituições financeiras já estão cadastradas para operar. A expectativa do governo é que se chegue a 140 instituições.

Balanço

Entre sexta-feira (21/3), data de início do consignado privado, e as 17h30 de segunda-feira (24/3), o Crédito do Trabalhador registrou a realização de 22.545 contratos, a partir de 6.134.192 propostas enviadas pelos trabalhadores às instituições financeiras habilitadas na Carteira de Trabalho Digital.

Além disso, foram realizadas mais de 52 milhões de simulações, de acordo com os dados repassados pela Dataprev ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Francisco Macena está como ministro em exercício nesta semana, em razão do afastamento do país do titular, Luiz Marinho, que está acompanhando viagem do presidente Lula (PT) ao Japão.