Empresas do setor turístico buscam apoio no Bandes

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) liberou, no primeiro semestre deste ano, cerca de R$ 3 milhões em financiamentos para empresas da cadeia produtiva de Turismo. São recursos provenientes da linha de crédito do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), vinculado ao Ministério do Turismo, que se destina ao apoio de hotéis, restaurantes e lanchonetes, bares e cafés, eventos, prestadores de serviços, receptivos, transporte, parques aquáticos, entre outros.

O valor liberado pelo banco capixaba tem como principais objetivos a mitigação dos impactos sentidos pelo turismo com a queda de movimento durante a pandemia. No ano de 2020, o valor foi mais significativo para o setor, quando foram liberados R$ 10,3 milhões.

O Turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e um dos primeiros a sentir os impactos causados pelas necessárias medidas de enfretamento da crise sanitária, com a redução da circulação, o que resultou no cancelamento de viagens e fechamento de fronteiras.

Os recursos disponibilizados pelo Bandes contribuem para o reaquecimento de negócios ligados ao segmento e são empregados para capital de giro das empresas. A expectativa dos empresários é que a retomada gradual do movimento ocorra com o avanço da vacinação, exigindo a adoção de novos protocolos de segurança em todo o setor.

Para o diretor-presidente do Bandes, Munir Abud de Oliveira, o Espírito Santo tem uma variedade de atrativos e oportunidades de investimento para as empresas. “A equipe do banco dispõe de profissionais empenhados em disponibilizar crédito estruturado e orientado para os empresários. Neste momento, em especial, temos buscado facilitar o acesso aos recursos para manter a economia aquecida, com a manutenção de empregos e renda para os capixabas”, destaca.

Para ter acesso aos recursos, as empresas precisam obter um certificado emitido pelo Ministério do Turismo, o Cadastur.

Fundo de Proteção ao Emprego

O empresário interessado no capital de giro da linha de crédito emergencial do Fundo de Proteção ao Emprego pode enviar a proposta de financiamento diretamente pelo site do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). O Fundo, que recebeu aporte de R$ 250 milhões, faz parte do pacote de medidas socioeconômicas do Governo do Espírito Santo como forma de reduzir os impactos sobre as empresas que foram prejudicadas pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Os recursos têm condições atrativas, com prazo de até 72 meses para pagar, incluídos 12 meses de carência. A linha é considerada sem juros, uma vez que o dinheiro financiado só tem correção pela taxa Selic. A linha de crédito é destinada para empresas de todo o Estado, sobretudo as empresas da cadeia de Turismo Entretenimento, oferecendo condições para que mantenham as atividades produtivas. Para a contratação, o empresário terá à disposição atendimento da equipe do banco, via website, por meio do link bandes.com.br/emergencial.

No site do Bandes, inclusive, é possível baixar o roteiro para preenchimento e envio de propostas que, após concluídas, podem ser enviadas para o banco, de modo on-line.

