Empresário Janguiê Diniz participa de live no iG nesta quinta-feira (4)

Nesta quinta-feira (4), educação e empreendedorismo será a pauta da live do Brasil Econômico . O entrevistado será o professor e empresário Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional, que abarca mais de seis faculdades, e do Instituto Êxito . Atualmente, ele é reitor da Universidade da Amazônia.

O grupo de Diniz inclui as marcas UNINASSAU, UNINABUCO, UNAMA, UNG, UNIVERITAS e UNINORTE.

Em 2019, Diniz fundou, junto com mais 33 grandes empreendedores nacionais, o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que atua levando educação empreendedora a jovens brasileiros.

Na conversa, junto com a jornalista Ludmila Pizarro e Ricardo Galuppo, o entrevistado tratará dos desafios da educação no Brasil e as possibilidades de empreendimento no setor.

O evento começa às 17h da próxima quinta-feira (4) e será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube e pelo Facebook do portal iG .

Semanalmente, a equipe do Brasil Econômico traz um entrevistado diferente para discutir assuntos relevantes da economia atual, sempre às quintas, 17h.

A entrevista é da editora do portal iG, Ludmila Pizarro e do colunista Ricardo Galuppo.

