Empresário Janguiê Diniz é novo mentor do reality “Batalha das Startups”

Divulgação Janguiê Diniz é presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo

Janguiê Diniz , empreendedor que figurou na lista de bilionários da Forbes, mestre e doutor em Direito e fundador do grupo Ser Educacional -maior do Norte e Nordeste e um dos maiores do país – é o novo mentor do reality show Batalha das Startups , exibido às 23h45, na Record News, no programa Inova360.





O empresário será mentor de startups da categoria Edutech, que desenvolvem produtos e serviços baseados em tecnologia e focados em solucionar problemas na área educacional.

Diniz se une a um time de renomados empreendedores que estão auxiliando as startups participantes a se classificarem para a segunda etapa da disputa, que começa em janeiro, com prêmios de até R$ 9 milhões em aceleração e mídia.

Além da categoria de Edutech, participam da disputa FinTechs, HeathTechs, FemTechs, BlockTechs, AgroTechs e SportsTechs. As inscrições para as startups ainda estão abertas e podem ser feitas neste link:

https://batalhadasstartups.com/inscreva-sua-startup/.

“É crucial uma aceleradora estar conectada a investidores como Janguiê, reconhecido pela revista Forbes, pois isso mostra ao mercado que não existe uma separação entre startups e grandes empresas”, explica Geraldo Marques, sócio do Inova Hub, que vai acelerar as startups finalistas do reality.

De engraxate à lista da Forbes

Diniz, que tem 24 livros publicados, entre eles sua autobiografia, intitulada “Transformando sonhos em realidade – a trajetória do ex-engraxate que chegou à lista da Forbes”, nasceu no distrito de Santana dos Garrotes, na Paraíba, e aos seis anos deixou o Sertão paraibano com a família, seguindo para o município de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Aos oito anos, montou seu primeiro “empreendimento”: uma caixa de engraxate. Pouco depois, trocou a graxa nos sapatos pela venda de laranjas, depois de picolés de porta em porta.

“Apenas por meio da educação o Brasil dará um salto em desenvolvimento”, afirma o empresário. Com uma trajetória de vida baseada na educação, ele criou, no Recife, a Faculdade Maurício de Nassau, hoje Uninassau, mantida pelo grupo Ser Educacional. O Grupo é um dos maiores do Brasil, atendendo mais de 190 mil alunos em mais de 60 unidades. Inclui as marcas Uninassau, Uninabuco, Unama, UNG, Univeritas e Uninorte.

Mais recentemente, junto com mais 33 grandes empreendedores nacionais, lançou o Instituto Êxito (www.institutoexito.com.br) de empreendedorismo, que atua levando educação empreendedora a jovens brasileiros. Hoje já são mais de 450 sócios que compactuam do propósito de fazer do empreendedorismo a turbina para alavancar vidas e histórias.

“O universo das startups tem se tornado atraente para grandes empresas e investidores como Janguiê, que estão atentos e interessados em investir em startups”, afirma Reginaldo Pereira, apresentador do Batalha das Startups .

O programa

Reality Show “Batalha das Startups” – Temporada Qualifying – é exibido pela Record News e no YouTube de segunda a sexta-feira, às 23h45.