Empresário é morto com fio de ferro de passar roupa no ES; suspeito é preso após perseguição

Segundo a polícia, Breno conheceu o empresário por um aplicativo de relacionamentos no mesmo dia em que o matou. O suspeito fugiu com o carro da vítima, foi perseguido e preso.

Um homem foi preso na noite de segunda-feira (19) após uma perseguição por vários bairros de Vitória. O suspeito confessou ter matado um empresário de 34 anos dentro de um apartamento na noite de domingo (18), após uma discussão. Segundo a polícia, os dois teriam se conhecido em um aplicativo de relacionamento e, no mesmo dia que se encontraram, Breno Ribeiro Freire, de 26 anos, teria matado David Dal Rio da Silva, 34 anos, com um fio de ferro de passar.

Após a perseguição e até tiros dados pela polícia, o suspeito foi levado para uma delegacia e confessou ter matado o empresário. Após matar David, o suspeito fugiu com o carro da vítima, mesmo sem ter Carteira de Habilitação.

Em um vídeo gravado por moradores do bairro Jardim da Penha é possível ver um dos cercos que foi montado pela PM. Os tiros ouvidos no vídeo fizeram buracos no para-brisa de um carro da polícia. Eles foram disparados por um PM que estava no veículo quando Breno avançou com o carro para cima dos policiais.

Breno contou para a PM que já teve um relacionamento amoroso com a vítima e o assassinato aconteceu após uma discussão na noite de domingo. Mas, segundo a polícia, eles teriam se conhecido no mesmo dia do crime.

“Ele confessou que no domingo conheceu a vítima por meio de aplicativo de relacionamento. Ele relata que teve uma briga. Por ter um porte um pouco menor do que o da vítima, ele tentou encaixar um golpe conhecido como mata-leão, só que não surtiu efeito. Ele viu próximo a ele um fio de ferro, que ele enrolou no pescoço da vítima e a estrangulou até vir a óbito”, explicou o cabo Boisco da Polícia Militar.

Como o empresário não apareceu no trabalho e não atendia as ligações nesta segunda-feira (19), uma amiga foi até o apartamento dele em Jardim Camburi e encontrou David morto.

A Polícia Civil foi até o local para investigar o caso.

Logo quando o corpo de David foi encontrado, a forma como ele morreu e a autoria do crime ainda eram um mistério. Mas a polícia descobriu que o carro do empresário não estava na garagem. A polícia rastreou o veículo e descobriu que quem estava com ele era Breno. Mas antes de o suspeito ser preso, houve perseguição em vários bairros da Capital. “Foram mais ou menos três cercos próximo à Avenida Dante Michelini, em Jardim da Penha, e em Mata da Praia. E nesse terceiro cerco foi possível abordar o indivíduo e identificar como o senhor Breno”, disse o cabo Boisco. Breno não tem carteira de motorista e quase causou vários acidentes enquanto fugia da PM.

“Trafegou por diversas vezes pela contramão, na calçada, botando em risco as pessoas que estavam trafegando pela via. Ele não obedeceu ao cerco e nem a ordem de parada. E tendo em vias que ele acelerou de forma brusca, colocando em risco a integridade física dos militares, foi necessário sim efetuar alguns disparos. Ele jogou o carro pra cima da viatura”, contou o PM.