Empresário é morto a garrafadas em bar por fazer piada de futebol

O crime aconteceu na madrugada desse domingo (30/3), no bairro de Gaibu, na Região Metropolitana do Recife

Um empresário do ramo de seguros de transportes e eletrônicos, identificado como Marcelo Freitas, de 52 anos, foi assassinado com golpes de garrafa dentro de um bar localizado em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife (PE). O crime ocorreu durante a madrugada desse domingo (30/3).

De acordo com testemunhas, Marcelo, que era torcedor do Flamengo, teria feito uma piada para uma mulher com camisa do Palmeiras. O homem que estava com ela teria ficado irritado e deu início a uma discussão que terminou com garrafadas.

Marcelo chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi enviado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.